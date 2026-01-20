به گزارش خبرنگار مهر، آزمون مرحله غیرمتمرکز سی‌ویکمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور سال ۱۴۰۵ برای دانشجویان سال سوم و چهارم مقطع کارشناسی در رشته‌های «زبان و ادبیات فارسی »، «علوم جغرافیا»، «علوم اقتصادی»، «علوم قرآن و حدیث»، «علوم تربیتی»، «حقوق»، «روان شناسی»، «علوم زمین»، «شیمی»، «فیزیک»، «زیست شناسی»، «آمار»، «ریاضی»، «مهندسی برق»، «مهندسی شیمی»، «مهندسی صنایع»، «طراحی صنعتی»، «مهندسی عمران»، «مهندسی مکانیک»، «مهندسی مواد و متالورژی»، «مهندسی کامپیوتر»، «مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی»، «علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی و مهندسی بافت» صبح و بعدازظهر روز جمعه ۲۸ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ (مطابق با برنامه زمانی) در ۱۰ منطقه دانشگاهی کشور برگزار می شود.

دانشجویان لازم است به نکات ذیل توجه کنند:

شرکت‌کنندگان در المپیاد غیرمتمرکز حتما باید در حال تحصیل و دانشجوی سال سوم یا چهارم باشند و گواهی اشتغال به تحصیل در نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ خود را پس از ثبت‌نام به مراکز مناطق ده گانه ارسال کنند.

دانشجویانی که در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشجوی نیم سال آخر بوده و تحصیلات خود را در ۷ نیم سال به پایان رسانده اند، در صورت ارائه گواهی فارغ‌التحصیلی می توانند در المپیاد علمی دانشجویی کشور همان سال شرکت کنند.

دانشجویان شرکت کننده در المپیاد برای استفاده از مزایای آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون هدایت استعدادهای درخشان در مقطع تحصیلی کارشناسی‌ارشد، باید حداکثر در ۸ نیم‌سال تحصیلی فارغ التحصیل شده باشند.

دانشجویان متقاضی شرکت در المپیاد مرحله غیرمتمرکز باید در رشتۀ تحصیلی خود در المپیاد شرکت کنند.

شرکت‌کنندگان در هر یک از رشته‌های «شـیمی»، «زیست شناسی»، «مهندسی شـیمی»، «مهندسی صنایع»، «مهندسی مواد و متالورژی»، «مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی»، «مهندسی برق»، «مهندسی مکانیک» در صورت علاقه‌مندی می توانند به جای شرکت در المپیاد رشته اصلی خود، در المپیاد رشته «علوم و فناوری های سلولهای بنیادی و مهندسی بافت» شرکت کنند.

مدال‌آوران المپیاد در هر رشته، نمی‌توانند مجدداً در المپیاد همان رشته و در المپیادهای سال‌های بعد شرکت کنند.

دانشجویان علاقمند به شرکت در المپیاد علمی دانشجویی که واجد شرایط هستند، ضروری است توسط دانشگاه خود گزینش و برگزیدگان در قالب یک تیم ۵ نفره در هر رشته المپیاد به صورت جداگانه به دانشگاه‌های مجری المپیاد در مراکز مناطق ده‌گانه معرفی شوند.

برنامه زمان‌بندی آزمون‌ها در درگاه مرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور قابل دریافت است.

آزمون‌ها فقط در روز جمعه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۸ بعدازظهر برگزار می‌شود.

منتخبین المپیاد غیرمتمرکز به همراه منتخبین المپیاد متمرکز (آزمون کارشناسی ارشد) که اسامی آنها از طریق درگاه مرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام خواهد شد، می توانند در آزمون تشریحی مرحله دوم (نهایی) المپیاد علمی دانشجویی کشور شرکت کنند.

مناطق ده‌گانه جهت برگزاری المپیاد غیرمتمرکز

منطقه ۱: دانشگاه‌های استان تهران و البرز به مرکزیت دانشگاه تربیت مدرس.

منطقه ۲: دانشگاه‌های استان‌های گیلان، مازندران و گلستان به مرکزیت دانشگاه مازندران.

منطقه ۳: دانشگاه‌های استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان به مرکزیت دانشگاه تبریز.

منطقه ۴: دانشگاه‌های استان‌های همدان، مرکزی، قزوین و قم به مرکزیت دانشگاه بوعلی سینا همدان.

منطقه ۵: دانشگاه‌های استان‌های کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام به مرکزیت دانشگاه رازی کرمانشاه.

منطقه ۶: دانشگاه‌های استان‌های یزد، چهارمحال بختیاری و اصفهان به مرکزیت دانشگاه اصفهان.

منطقه ۷: دانشگاه‌های استان‌های بوشهر، فارس و کهکیلویه و بویراحمد به مرکزیت دانشگاه شیراز.

منطقه ۸: دانشگاه‌های‌استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به مرکزیت دانشگاه شهیدباهنرکرمان.

منطقه ۹: دانشگاه‌های استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان به مرکزیت دانشگاه فردوسی مشهد.

منطقه ۱۰: دانشگاه‌های استان‌های خوزستان به مرکزیت دانشگاه شهیدچمران اهواز.