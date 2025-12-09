  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۳

بررسی لایحه «احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» در هیئت عالی نظارت

بررسی لایحه «احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» در هیئت عالی نظارت

هیئت عالی نظارت برحُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، بررسی مصوبه مجلس در خصوص لایحه دو فوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص نظام روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.

در این جلسه، پس از ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع و استماع توضیحات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت در خصوص این مصوبه، اعضای هیئت عالی به مغایرت بند سوم ماده یک این لایحه رای ندادند.

در بند ۳ ماده یک این لایحه به موضوع تعیین سقف مجموع معافیت مالیاتی، اعتبار و مجموع هزینه‌های قابل قبول مالیاتی و مجموع درآمدهای با مالیات صفر به تفکیک برای مشمولان آن، اشاره شده است.

ادامه بررسی این لایحه به جلسه فوق العاده فردای هیئت عالی نظارت موکول شد.

کد خبر 6683725
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها