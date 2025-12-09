  1. استانها
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۶

امدادرسانی به مسافران در گردنه مایین بلاغ

ارومیه- امدادرسانی تیم‌های عملیاتی هلال احمر به مسافران در برف و کولاک در گردنه مائین بلاغ تکاب ادامه دارد.

