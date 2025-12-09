https://mehrnews.com/x39PLz ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۶ کد خبر 6683774 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۶ امدادرسانی به مسافران در گردنه مایین بلاغ ارومیه- امدادرسانی تیمهای عملیاتی هلال احمر به مسافران در برف و کولاک در گردنه مائین بلاغ تکاب ادامه دارد. دریافت 20 MB کد خبر 6683774 کپی شد مطالب مرتبط طبیعت ایران شگفتانگیزتر از آن چیزی است که ما میبینیم تردستی طبیعت شهر سقز را سفید پوش کرد نمایی از آبگرفتگی خیابانهای سقز به دلیل شدت بارندگی هشدار بارشهای سنگین در ۵ استان؛ بارش برف و باران در ۱۵ استان از فردا خلیلی:پایگاه های امداد و نجات هلال احمر آذربایجان غربی آماده باش هستند تصاویری از تداوم بارش برف و باران در آذربایجان غربی امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف در محور تکاب - شاهین دژ میانگین بارش در استان اردبیل نسبت به سال گذشته ۸۸ درصدکاهش یافته است برچسبها هلال احمر جمهوری اسلامی ایران عملیات امداد و نجات بارش برف
