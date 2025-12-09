https://mehrnews.com/x39PLN ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۵ کد خبر 6683785 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۵ پنجره مهر؛ بارش شدید شبانه برف در تکاب ارومیه- با تشدید فعالیت سامانه بارشی هم اکنون بارش شدید شبانه برف در تکاب ادامه دارد. دریافت 38 MB کد خبر 6683785 کپی شد مطالب مرتبط گردنه مایین بلاغ همچنان درگیر بارش برف است بارش سنگین برف در گردنه خان؛ تردد فقط با زنجیرچرخ تردستی طبیعت شهر سقز را سفید پوش کرد گرفتار شدن صدها خودرو در محور سنندج ــ سقز، جاده دیواندره محدوده زرینه هشدار بارشهای سنگین در ۵ استان؛ بارش برف و باران در ۱۵ استان از فردا امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف در محور تکاب - شاهین دژ تصاویری از تداوم بارش برف و باران در آذربایجان غربی نمایی از آبگرفتگی خیابانهای سقز به دلیل شدت بارندگی برچسبها تکاب بارش برف آب و هوا
نظر شما