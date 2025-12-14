حضرتی : «احمدنیا» شکایت کرده و پیگیر است + فیلم

الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در گفتگو با خبرنگار مهر و در رابطه با ادعای مطرح شده از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص دو شغله بودن «علی احمدنیا» رئیس امور اطلاع رسانی دولت و انتشار فیش حقوقی منتسب به وی، اظهار کرد: بنده اطلاع دارم که آقای «احمدنیا» خود به مراجع ذی صلاح قضائی شکایت کرده و پیگیر شکایت خود است.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در خصوص آخرین مراحل و اخبار این شکایت، اظهار کرد: این موضوع بستگی به دادگاه دارد و در این خصوص باید از خود آقای احمدنیا بپرسید و ایشان خود پاسخ خواهند داد.

امیدوارم سیم کارت همه مردم سفید شود

حضرتی در رابطه با صحبت‌هایی که در خصوص سیاه شدن سیم کارت‌های سفید برخی خبرنگارانی که به خاطر سرعت پوشش‌های آنلاین خبری از آن به عنوان ابزار تسریع کار حرفه ای، استفاده می‌کنند مطرح شده است، بیان کرد: امیدوارم موضوع سفید شدن سیم کارت‌ها، برای عموم مردم حل شود و همه مردم از سیم کارت سفید استفاده کنند.



