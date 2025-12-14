  1. سیاست
  2. دولت
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۸:۳۷

حضرتی : «احمدنیا» شکایت کرده و پیگیر است + فیلم

حضرتی : «احمدنیا» شکایت کرده و پیگیر است + فیلم

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت درمورد حواشی فیش حقوقی رئیس امور اطلاع رسانی دولت گفت: بنده اطلاع دارم که آقای احمدنیا خودش نزد مراجع ذی صلاح قضایی شکایت کرده و پیگیر شکایت خود است.

الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در گفتگو با خبرنگار مهر و در رابطه با ادعای مطرح شده از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص دو شغله بودن «علی احمدنیا» رئیس امور اطلاع رسانی دولت و انتشار فیش حقوقی منتسب به وی، اظهار کرد: بنده اطلاع دارم که آقای «احمدنیا» خود به مراجع ذی صلاح قضائی شکایت کرده و پیگیر شکایت خود است.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در خصوص آخرین مراحل و اخبار این شکایت، اظهار کرد: این موضوع بستگی به دادگاه دارد و در این خصوص باید از خود آقای احمدنیا بپرسید و ایشان خود پاسخ خواهند داد.

امیدوارم سیم کارت همه مردم سفید شود

حضرتی در رابطه با صحبت‌هایی که در خصوص سیاه شدن سیم کارت‌های سفید برخی خبرنگارانی که به خاطر سرعت پوشش‌های آنلاین خبری از آن به عنوان ابزار تسریع کار حرفه ای، استفاده می‌کنند مطرح شده است، بیان کرد: امیدوارم موضوع سفید شدن سیم کارت‌ها، برای عموم مردم حل شود و همه مردم از سیم کارت سفید استفاده کنند.


کد خبر 6687849
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      2 0
      پاسخ
      اگر صحبت نماینده مجلس درست باشد واقعا دو شغله بودن ی مدیر دولتی در این شرایط سخت اقتصادی چه معنایی دارد؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها