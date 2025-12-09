پیروانی: در مورد نقل و انتقالات به موقع صحبت خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی در پایان بازی تیمهای فوتبال پرسپولیس و پیکان اظهار داشت: هر دو تیم نمایش پایاپایی ارائه دادند و خدا را شکر میکنیم که در نهایت موفق شدیم سه امتیاز مهم این بازی را به دست بیاوریم. تمام مسابقات لیگ سخت و فشرده دنبال میشود و این پیروزی را به هواداران پرسپولیس تبریک میگویم.
وی در ادامه با اشاره به حواشی مربوط به حضور هواداران در ورزشگاه گفت: طبق هماهنگیهای انجامشده قرار بود از هر دو تیم تعدادی هوادار در ورزشگاه حضور داشته باشند، اما با شروع تشویقها، تیم حریف به این موضوع اعتراض کرد و ما هم از هوادارانی که در ورزشگاه بودند خواستیم تشویق نکنند. با این حال باید تأکید کنم که فوتبال، بهویژه برای تیمی مثل پرسپولیس، با حضور هواداران معنا و زیبایی بیشتری دارد. ما هواداران سازمانیافته نداریم و کسی را با هواپیما از این شهر به آن شهر نمیبریم؛ پرسپولیس در هر نقطهای از کشور به طور طبیعی بیشترین تعداد هوادار را دارد.
مدیر تیم فوتبال پرسپولیس درباره نقش خود در نقلوانتقالات زمستانی این باشگاه تصریح کرد: در حال حاضر زمان یارگیری نیست و تا پایان نیمفصل نیز هنوز صحبتی در این خصوص صورت نگرفته است. بدون شک کادر فنی در زمان مناسب تلاش خواهد کرد تا بهترین نفرات را برای تقویت تیم در اختیار داشته باشد.
پیروانی همچنین در خصوص حریفان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: پوشیدن پیراهن تیم ملی در جام جهانی میتواند برای هر بازیکنی افتخار بزرگی باشد. به نظر من در مقایسه با برخی گروههای دیگر، حریفان تیم ملی در این گروه کمی آسانتر هستند، اما نباید فراموش کنیم که در جام جهانی تیم ضعیف وجود ندارد و همه بازیها سخت و حساس است. امیدوارم تیم ملی بتواند بهترین نتایج ممکن را در این رقابتها کسب کند.
وی در پایان درباره کیفیت فنی دربی ۱۰۶ پایتخت اظهار داشت: شخصاً انتظار داشتم شاهد دربی با کیفیتتری باشیم و در خصوص وضعیت زمین مسابقه هم ترجیح میدهم صحبتی نکنم.
