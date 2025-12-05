پرسپولیس و استقلال به ایستگاه ۱۰۶ رسیدند/ صدر جدول تغییر رنگ می دهد؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال پرسپولیس و استقلال در هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر و در دربی شماره ۱۰۶ امروز جمعه ۱۴ آذر و از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک و با قضاوت سید وحید کاظمی رو در روی هم قرار میگیرند. استقلال با ۱۰ بازی و ۱۹ امتیاز در صدر و پرسپولیس با ۱۱ بازی و ۱۸ امتیاز در مکان دوم قرار دارد که مصاف این دو تیم را حساستر کرده است.
دو تیم طی نزدیک به ۵۸ سال رقابت، در ۱۰۵ دربی برابر هم قرار گرفتهاند که در این میان، ۲۹ پیروزی برای پرسپولیس و ۲۶ برد برای استقلال ثبت شده و ۵۰ مسابقه نیز با تساوی خاتمه یافته است. در ۴۸ تقابل لیگ برتری نیز سرخپوشان ۱۴ بار و آبیها ۸ بار پیروز شدهاند؛ ۲۶ مسابقه هم با تساوی پایان یافته است.
در مجموع دیدارهای رسمی، ۱۹۹ گل رد و بدل شده و گل نخست بازی فردا، دویستمین گل تاریخ دربیها خواهد بود. از این ۱۹۹ گل، ۱۰۴ گل سهم پرسپولیس و ۹۵ گل سهم استقلال است. همچنین ۷۶ گل در نیمه نخست، ۱۱۹ گل در نیمه دوم و ۴ گل در وقتهای اضافه به ثمر رسیده است.
رکوردها؛ از ایرانپاک تا علیپور و عالیشاه
صفر ایرانپاک با ۷ گل بهترین گلزن تاریخ دربیها است و علی علیپور، مهدی هاشمینسب، غلامحسین مظلومی و حسین کلانی با ۵ گل در رده بعدی قرار دارند. ایرانپاک در ۶ دربی گلزنی کرده که رکوردی ویژه محسوب میشود. علی علیپور با گلزنی در ۵ دربی مختلف، در صورت گلزنی فردا، میتواند به رکورد ایرانپاک برسد.
علی پروین با ۲۰ حضور بهعنوان بازیکن و ۲۵ حضور بهعنوان سرمربی، در هر دو بخش رکورددار است.
امید عالیشاه نیز در صورت حضور در میدان، با ۱۱ کاپیتانی کنار سیدجلال حسینی و علی جباری رکورددار خواهد شد. او با ۱۷ حضور و شکستناپذیری مطلق در تمام دربیها، رکوردی کمنظیر دارد.
علی علیپور با ۷ پیروزی، تنها یک برد با رکورد بیشترین برد یک بازیکن در دربی فاصله دارد.
ورزشگاهها و تقابلهای آذرماه
۱۱۳ دربی پیشین در پنج ورزشگاه مختلف برگزار شده و فردا ورزشگاه امام خمینی اراک برای دومینبار میزبان بزرگترین بازی فوتبال ایران خواهد بود.
در ۸ دربی آذرماه، پرسپولیس ۴ برد، استقلال ۱ برد و ۳ بازی مساوی بوده است. سرخپوشان با دو برد متوالی وارد این مسابقه میشوند و با برد فردا میتوانند رکورد سه پیروزی متوالی را تکرار کنند. استقلال آخرینبار در اسفند ۹۶ دربی را برده و پرسپولیس اکنون ۴۰۵ هفته است در دربیها شکست ناپذیر است؛ طولانیترین رکورد تاریخ این رقابت.
ساپینتو و اوسمار؛ اولین برخورد مستقیم
پرسپولیس با هدایت اوسمار ویهرا و استقلال با رهبری ریکاردو ساپینتو وارد میدان میشوند و نخستین رویارویی مستقیم این دو مربی بهعنوان سرمربی است. پرسپولیس پیشتر با ۳۳ سرمربی خارجی در دربی حاضر شده که حاصل آن ۱۴ برد، ۷ شکست و ۱۲ تساوی است.
ساپینتو در سه دربی گذشته، یک تساوی و دو شکست کسب کرده است. اوسمار نیز یک بار بهعنوان سرمربی مقابل استقلال قرار گرفته که با تساوی بدون گل همراه بود.
میانگین سنی و مهرههای کلیدی
ارزش ترکیب استقلال ۱۹.۲۸ میلیون یورو و ارزش ترکیب پرسپولیس ۱۶.۳ میلیون یورو است. آبیها با حضور ماشاریپوف از ۸ بازیکن خارجی بهره میبرند و پرسپولیس ۴ بازیکن خارجی دارد.
میانگین سنی استقلال ۲۷.۱ و پرسپولیس ۲۷ سال است. علی علیپور و یاسر آسانی با ۵ گل و ۱ پاس گل، بهترین بازیکنان دو تیم در یازده هفته اخیر بودهاند.
در پنج بازی اخیر، پرسپولیس ۲ برد، ۱ تساوی و ۱ شکست داشته و استقلال که ۷۵ روز شکست ناپذیر بوده است، ۳ برد و ۲ تساوی کسب کرده است.
گلزنان دربی در دو تیم
از میان نفرات حاضر، افرادی همچون علی علیپور، محمدحسین کنعانیزادگان، امید عالیشاه، سروش رفیعی، رامین رضائیان، علیرضا کوشکی و روزبه چشمی سابقه گلزنی دارند. رضائیان در زمان حضور در پرسپولیس گل زده و چشمی و کوشکی گلزنان استقلال در دربیها بودهاند. در کادر فنی نیز افشین پیروانی، کریم باقری و وریا غفوری سابقه گلزنی دارند.
چهار بازیکن یعنی کنعانیزادگان، حسین ابرقویینژاد، روزبه چشمی و رامین رضائیان سابقه حضور در هر دو تیم را دارند. داوری این دیدار بر عهده وحید کاظمی است. او ۲۱ بار برای هر تیم قضاوت کرده؛ پرسپولیس با کاظمی ۸ برد، ۹ تساوی و ۴ باخت و استقلال ۹ برد، ۷ تساوی و ۵ شکست داشته است.
کاظمی یک بار دیگر در دربی داوری کرده که آن دیدار با تساوی بدون گل میان پرسپولیس اوسمار و استقلال نکونام همراه بوده است.
