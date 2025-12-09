رضایی: بازیکنان شمس آذر با دل و جان جنگیدند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی عصر سه‌شنبه پس از تساوی برابر گل‌گهر سیرجان در لیگ برتر فوتبال ایران، از عملکرد شاگردانش ابراز رضایت کرد و گفت: بازی را خیلی خوب شروع کردیم و همان دقایق ابتدایی توانستیم یک موقعیت صددرصدی خلق کنیم.

وی افزود: روند بازی تا زمانی که ۱۱ نفره بودیم مطلوب بود، اما متأسفانه از دقیقه ۶۵ تا ۷۰ با اخراج یکی از بازیکنان، ۱۰ نفره شدیم.

سرمربی تیم فوتبال شمس آذر قزوین تصریح کرد: مقابل تیمی مثل گل‌گهر با آن نفرات باتجربه و نیمکت قدرتمند، کار سخت شد اما بچه‌های ما با دل و جان جنگیدند و من به آن‌ها افتخار می‌کنم.

رضایی با اشاره به گل خورده تیمش افزود: گلی که گل‌گهر به ثمر رساند روی یک ضدحمله پس از ضربه ایستگاهی ما بود. در جریان بازی هم دو موقعیت صددرصد داشتیم که اگر کمی دقت بیشتری می‌کردیم می‌توانستیم به گل برسیم.

وی گفت: شاید بازیکنان فکر می‌کردند چون ۱۰ نفره هستیم نمی‌توانیم گل بزنیم اما عملکردشان فوق‌العاده بود و از همه راضی هستم.

سرمربی شمس آذر همچنین انتقاداتی نسبت به داوری مطرح کرد: هفته گذشته در دیدار برابر خیبر خرم‌آباد خطایی شدیدتر رخ داد که تنها با کارت زرد جریمه شد، اما امروز در خانه خودمان بازیکن‌مان اخراج شد و تیم ۱۰ نفره شد و این شرایط کار را برای ما سخت کرد.

او در پایان با تقدیر از تلاش شاگردانش گفت: بچه‌ها با غیرت و فداکارانه بازی کردند و انسجام دفاعی ما عالی بود و تیم حریف در شرایط ۱۰ نفره بودن ما هیچ موقعیت جدی نداشت.

رضایی عنوان کرد: بازی ۷۰ تا ۷۵ دقیقه با یک بازیکن کمتر انرژی زیادی گرفت و بازیکنان نیاز به دو سه روز ریکاوری دارند اما امیدوارم در بازی‌های آینده از فرصت‌ها بهتر استفاده کنیم و سه امتیاز کامل را به دست آوریم.