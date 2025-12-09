تقسیم امتیازها در قزوین/ زور شمس آذر و گل گهر بهم نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال شمس آذر و گل گهر در هفته سیزدهم لیگ برتر امروز سه شنبه ۱۸ آذر و از ساعت ۱۶:۱۵ با قضاوت سعاد وفاپیشه و در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. رضا اسدی برای گل گهر و سهیل فداکار برای شمس آذر در این بازی گلزنی کردند.

هر دو تیم موقعیت‌های خطرناک چندانی روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند، اما تلاش مهاجمان برای باز کردن دروازه‌ها بی‌ثمر ماند.

در دقیقه ۳۷، داریوش شجاعیان بازیکن تیم شمس آذر، با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد تا شمس آذر از این زمان نیمه دوم را با ۱۰ نفر ادامه دهد.

تیم شمس آذر تحت هدایت وحید رضایی در حالی که سعی در استفاده از نفوذهای جناحی و ارسال‌های بلند داشت، نتوانست از فرصت‌های ایجاد شده بهره ببرد. از سوی دیگر، مهدی تارتار سرمربی تیم گل‌گهر نیز تیمش را متعادل و سازمان‌یافته هدایت کرد و تلاش کرد از نفرات میانی برای نفوذ به دفاع شمس آذر استفاده کند، اما این تلاش‌ها در نیمه اول ثمری نداشت.

در نیمه دوم، بازی کمی سرعت گرفت و فرصت‌های بیشتری برای دو تیم ایجاد شد. در دقیقه ۶۳، رضا اسدی که به تازگی وارد زمین شده بود، روی پاس پوریا شهرآبادی موفق شد گل گل‌گهر را به ثمر برساند و تیمش را پیش بیندازد.

اما شمس آذر خیلی زود واکنش نشان داد و در دقیقه ۶۶، سهیل فداکار روی پاس صائب محبی توانست گل تساوی را برای تیمش به ثمر برساند و نتیجه بازی را یک بر یک کند.

با این نتیجه، گل‌گهر ۱۷ امتیازی شد و در رده هفتم جدول لیگ برتر قرار گرفت، در حالی که شمس آذر با ۱۱ امتیاز در مکان پانزدهم باقی ماند.