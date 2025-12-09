به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار سه شنه شب پس از تساوی برابر شمس آذر قزوین در جمع خبرنگاران با ابراز رضایت از عملکرد تیمش اظهار کرد: شاید ما در طول ۹۰ دقیقه بازی خوبی انجام دادیم اما به هیچ وجه از نتیجه راضی نیستیم.
وی افزود: زمانی که تیم حریف یار اخراجی نداشت شرایط خوبی داشتیم و چند موقعیت خوب هم نصیبمان شد که بازیکن جوانمان از دست داد اما بعد از اخراج بازیکن شمس آذر، آنها فضاها را بستند و کار سخت شد.
سرمربی گل گهر تصریح کرد: با این حال توانستیم روی یکی از موقعیتها به گل برسیم اما عدم تمرکز روی ضربات ایستگاهی باعث شد خیلی زود گل مساوی دریافت کنیم.
وی با اشاره به تلاش شاگردانش افزود: بازیکنان ما تلاش خودشان را کردند و بازی خوبی به نمایش گذاشتند و همه چیز جز نتیجه به نفع تیم ما بود.
تارتار در بخش دیگری از صحبتهایش به داوری مسابقه انتقاد کرد و گفت: در جام جهانی بعضی بازیها بالای ۱۰ دقیقه وقت تلفشده داشت و داوران آن را لحاظ میکردند اما در کشور ما این اتفاق نمیافتد و این در صورتی که اگر وقت تلف شده وجود دارد باید محاسبه شود.
وی بیان کرد: این موضوع یک حالت بدآموزی دارد؛ وقتی تیمی جلو میافتد یا یک یارش کم میشود، بازیکنان وقت تلف میکنند تا بازی تمام شود. و این درست نیست. باید وقتهای تلفشده واقعی لحاظ شود تا تیمها یاد بگیرند جوانمردانه بازی کنند.
سرمربی گلگهر در پایان گفت: شمس آذر تیمی است که جوانمردانه بازی میکند، اما برخی تیمها شورش را درمیآورند و به بازیکنان آموزش میدهند وقت تلف کنند و این مشکل بزرگی در داوری ماست و امیدوارم اصلاح شود.
تارتار: همه چیز جز نتیجه به نفع گلگهر بود
قزوین- سرمربی گل گهر سیرجان با بیان اینکه همه چیز به نفع ما بود جز نتیجه، گفت: مشکل اصلی داوری وقتهای تلفشده است.
