۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹

زلنسکی: بدون اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نمی‌توانیم زندگی کنیم

زلنسکی: بدون اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نمی‌توانیم زندگی کنیم

رئیس جمهور اوکراین در سخنانی اذعان کرد: بدون اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نمی‌توانیم زندگی کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: هنوز هیچ توافقی در مورد اراضی شرق اوکراین حاصل نشده است. بخش‌هایی از طرح آمریکا نیاز به بحث بیشتر در مورد مسائل حساس، از جمله ضمانت‌های امنیتی، دارد.

رئیس جمهور اوکراین سپس ادامه داد: مذاکرات هنوز در مورد منطقه دونباس، از جمله مناطق دونتسک و لوهانسک به توافق نرسیده است. ما در حال تلاش برای دستیابی به توافق جداگانه‌ای در مورد ضمانت‌های امنیتی از سوی متحدان خود، در درجه اول آمریکا هستیم.

«ولودیمیر زلنسکی» در ادامه اضافه کرد: اتحاد بین اروپا، اوکراین و آمریکا مهم است. ما نمی‌توانیم بدون اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها زندگی کنیم و بنابراین باید تصمیمات مهمی بگیریم.

    • فریدون IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      اروپا جهان را به سمت جنگ میبرد زلنسکی عروسک دست فاشیست است
    • IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      همان اول باید توان خودرا محاسبه میکردی وارد جنگ می‌شدی خیال میکردی کنگره همیشه ایستاده برای 20دقیقه دست بزنن همان دست زدن زمین کوبیدن هم دارد

