به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: هنوز هیچ توافقی در مورد اراضی شرق اوکراین حاصل نشده است. بخشهایی از طرح آمریکا نیاز به بحث بیشتر در مورد مسائل حساس، از جمله ضمانتهای امنیتی، دارد.
رئیس جمهور اوکراین سپس ادامه داد: مذاکرات هنوز در مورد منطقه دونباس، از جمله مناطق دونتسک و لوهانسک به توافق نرسیده است. ما در حال تلاش برای دستیابی به توافق جداگانهای در مورد ضمانتهای امنیتی از سوی متحدان خود، در درجه اول آمریکا هستیم.
«ولودیمیر زلنسکی» در ادامه اضافه کرد: اتحاد بین اروپا، اوکراین و آمریکا مهم است. ما نمیتوانیم بدون اروپاییها و آمریکاییها زندگی کنیم و بنابراین باید تصمیمات مهمی بگیریم.
نظر شما