اوربان: اروپا تصمیم گرفته است تا وارد جنگ با روسیه شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایزوستیا، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان امروز شنبه اعلام کرد که سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفته‌اند تا سال ۲۰۳۰ برای جنگ با روسیه آماده شوند، اما دولت مجارستان تمام تلاش خود را برای جلوگیری از چنین رویدادهایی انجام خواهد داد.

نخست وزیر مجارستان در سخنرانی خود در نشست فعالان حزب حاکم اتحادیه مدنی مجارستان در کچکمِت گفت: رهبران اروپایی تصمیم گرفته‌اند که اروپا وارد جنگ شود. البته، برای این موضوع راه حلی وجود دارد.

ویکتور اوربان سپس اضافه کرد: موضع رسمی این است که ما باید تا سال ۲۰۳۰ برای این امر آماده باشیم. امیدوارم که توافق آتی میان آمریکا و روسیه در نهایت بتواند مسکو را دوباره به اقتصاد جهانی بازگرداند.

وی افزود: دولت مجارستان ارتباط خود را با واشنگتن و مسکو حفظ می‌کند.