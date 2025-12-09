اصغری:۳۱هزار رأس دام آذربایجان غربی زیرپوشش طرح افزایش تولید قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اصغری روز سه شنبه در دیدار با مدیر ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر محرومیتزدایی و ارتقای امنیت غذایی، طرح ملی افزایش تولید در دامداریهای سنتی روستایی و عشایری با پلاک کوبی بیش از ۳۱ هزار و ۲۵۰ رأس دام سبک در آذربایجانغربی در حال اجراست.
وی گفت: طرح افزایش تولید در دامداریهای سنتی روستایی و عشایری یکی از برنامههای ملی وزارت جهاد کشاورزی است که با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و تخصیص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار در استان اجرا میشود. این طرح علاوه بر ساماندهی دامداریهای سنتی، به افزایش تولید گوشت قرمز و تأمین امنیت غذایی کشور کمک خواهد کرد.
وی افزود: تاکنون ۶۰۵ دامدار با ۳۱ هزار و ۲۵۰ رأس دام سبک تحت پوشش این طرح قرار گرفته و دامها پلاککوبی شدهاند.
در ادامه این دیدار، سهندی مدیر ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) آذربایجانغربی با اشاره به مأموریتهای کلان ستاد گفت: ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و بنیاد برکت در هر نقطهای که نیاز باشد برای توسعه و حمایت از بخشهای تولیدی مشارکت میکنند.
وی با تأکید بر نقش این نهاد در محرومیتزدایی و توانمندسازی اقتصادی افزود: تفاهمنامه جهش تولید در دیمزارها طی چند سال گذشته در استان اجرایی شده و نتایج آن به افزایش بهره وری در تولید محصولات استراتژیک و تقویت امنیت غذایی منجر شده است.
سهندی از برنامه نظارت بر جمعیت دامی استان خبر داد و گفت: در سطح ۱۰ شهرستان آذربایجانغربی، ۴۰۰ هزار رأس دام تحت پوشش نظارت قرار خواهد گرفت که این اقدام در راستای ساماندهی دامداریها و افزایش بهرهوری در بخش دامپروری انجام میشود.
