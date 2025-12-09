الفاظ رکیک کار خودش را کرد؛ احضار خداداد به کمیته انضباطی

به گزارش خبرگزاری مهر، خداداد عزیزی پس از استفاده از الفاظ رکیک و ناپسند پس از بازی ذوب آهن و تراکتور در میکسدزون ورزشگاه فولادشهر به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضار شد.

کریم جمالی مدیر رسانه تیم تراکتور نیز به کمیته انضباطی احضار شد.