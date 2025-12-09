الفاظ رکیک کار خودش را کرد؛ احضار خداداد به کمیته انضباطی

به گزارش خبرگزاری مهر، خداداد عزیزی پس از استفاده از الفاظ رکیک و ناپسند پس از بازی ذوب آهن و تراکتور در میکسدزون ورزشگاه فولادشهر به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضار شد.
کریم جمالی مدیر رسانه تیم تراکتور نیز به کمیته انضباطی احضار شد.
سرپرست تیم فوتبال تراکتور تبریز به کمیته انضباطی احضار شد.
