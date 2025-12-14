دو پیشنهاد جدید به دست هافبک ملی پوش تراکتور رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور که در فصل گذشته موفق شد عنوان قهرمانی رقابت‌ها را از آن خود کند، در نقل‌وانتقالات پیش‌فصل برای تقویت ترکیب خود اقدام به جذب اودیل خامروبکوف، هافبک تیم ملی ازبکستان، کرد تا با قدرت بیشتری وارد فصل جدید شود.

این بازیکن ملی‌پوش که در اغلب دیدارهای تراکتور در رقابت‌های مختلف فرصت حضور در میدان را پیدا کرده، با وجود دقایق بازی قابل توجه، تاکنون موفق نشده است برای سرخ‌پوشان تبریزی گل یا پاس گل به ثبت برساند. حالا و در آستانه آغاز نقل‌وانتقالات زمستانی، خامروبکوف با دو پیشنهاد جدی برای جدایی از تراکتور مواجه شده است.

در همین راستا، رسانه ازبکی «O'zbek Futboli» گزارش داد: اودیل خامروبکوف ممکن است به تیم نفتچی بپیوندد و در حال حاضر روند مذاکرات میان طرفین در جریان است. علاوه بر این، یکی دیگر از تیم‌های منطقه فرغانه نیز با ارائه پیشنهادی رسمی، خواهان جذب این هافبک ملی‌پوش ازبکستانی شده است.