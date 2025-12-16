  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۳

جریمه مشترک برای توهین های غیرموجه بازیکن پرسپولیس و خداداد عزیزی

جریمه مشترک برای توهین های غیرموجه بازیکن پرسپولیس و خداداد عزیزی

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره استفاده از توهین های بازیکن پرسپولیس و سرپرست تراکتور اعلام رای کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی دعوی باشگاه استقلال تهران به طرفیت سروش رفیعی بازیکن پرسپولیس و توهین‌های خداداد عزیزی مدیر تراکتور را اعلام کرد که به شرح زیر است:

* سروش رفیعی به دلیل استفاده از الفاظ توهین آمیز و دفاعیات بلاوجه مستند به ماده ۷۱ مقررات انضباطی مبلغ ۵ میلیارد ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت ۶ ماه.

* خداداد عزیزی به دلیل استفاده از الفاظ توهین آمیز در مصاحبه بعد از بازی ذوب اهن و تراکتور تبریز و دفاعیات بلاوجه مستند به ماده ۷۱ مقررات انضباطی مبلغ ۵ میلیارد ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت ۶ ماه.

کد خبر 6690878

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها