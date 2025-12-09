فرماندار سمنان بر احیا و مرمت بازار تاریخی «شیخ علاءالدوله» تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری در محل فرمانداری سمنان خواستار رسیدگی به وضعیت بازار شیخ علاءالدوله سمنان شد و بیان کرد: این اقدام ارزشمند میتواند در توسعه گردشگری شهر اثر گذار شود.
وی به این بازار به عنوان ظرفیت کمتر توجه شده برای گردشگری تاکید کرد و گفت: مرمت، احیا و بازآفرینی آن باید مورد توجه واقع شود.
فرماندار سمنان در بخش دیگری از جلسه به موضوع گشودن گره هاب ترافیک شهری متمرکز شد و اظهار داشت: کاهش بار ترافیکی هسته مرکزی شهر میبایست در دستور کار واقع شود.
صمیمیان ایجاد دسترسی محلی را پیشنهاد کرد و افزود: مسیرهای جایگزین در طرحهای شهری باید پیش بینی شود.
وی خواستار توجه به فاضلاب شهری شد و افزود: به این نیازهای اساسی مدیریت شهری باید تصمیم گیری جدی انجام و برنامه ریزی طبق جدول عملیاتی شود.
