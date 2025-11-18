برپایی ۴ نمایشگاه تنظیم بازار در سمنان با تخفیف حداقل ۲۰ درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه سهشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار سمنان در فرمانداری شهرستان، با تأکید بر ضرورت کنترل قیمتها و ایجاد فرصت واقعی خرید برای شهروندان اعلام کرد که چهار نمایشگاه مصوب تنظیم بازار با هدف تخفیف مؤثر و تسهیل دسترسی مردم به کالاهای موردنیاز برگزار میشود.
وی اظهار کرد: چهار نمایشگاه شامل نمایشگاه شب یلدا، نمایشگاه مبل و لوستر، نمایشگاه پوشاک (اول اسفندماه) و نمایشگاه پایان سال به تأیید کارگروه تنظیم بازار رسیده و برنامهریزی لازم برای اجرای آنها انجام شده است.
فرماندار سمنان با تأکید بر نقش این نمایشگاهها در ایجاد فرصت خرید مناسب برای خانوادهها گفت: نمایشگاهها باید فرصت واقعی خرید ارزان برای مردم ایجاد کنند و قیمت کالاها در آنها حداقل ۲۰ درصد کمتر از سطح شهر باشد تا مردم اثر آن را در سبد خرید خود احساس کنند.
صمیمیان افزود: در بحث عرضه کالا و اقلام در نمایشگاهها، تسهیلگری و فراهمسازی امکانات مناسب ضروری است تا شهروندان بتوانند با آرامش و سهولت از این ظرفیت استفاده کنند.
وی همچنین به موضوع گرانیها در سطح شهر اشاره کرد و گفت: پیگیری جدی برای رسیدگی به افزایش قیمتها در سمنان باید در دستور کار باشد و دستگاههای نظارتی با برنامهریزی دقیق، از هرگونه نوسان و بیثباتی در بازار جلوگیری کنند.
فرماندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ساماندهی دستفروشان تأکید کرد و افزود: ساماندهی دستفروشان، بهویژه در محدوده آثار و بناهای تاریخی، باید با نگاه حمایتی اما منظم صورت گیرد تا هم معیشت آنان حفظ شود و هم چهره شهری و مسیر گردشگران دچار اختلال نشود.
صمیمیان خواستار همکاری همه دستگاهها برای ایجاد آرامش در بازار و مدیریت بهتر عرضه کالا در آستانه پایان سال شد.
