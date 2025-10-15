به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری سمنان در محل فرمانداری از ابلاغ طرح ساماندهی پهنه جنوبی حرم مطهر حضرت یحیی بن موسی‌الکاظم (ع) به شهرداری سمنان پس از سیزده سال خبر داد و گفت: این طرح با تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مرحله اجرا رسیده است.

وی اظهار داشت: طرح ساماندهی پهنه جنوبی حرم مطهر حضرت یحیی بن موسی‌الکاظم (ع) پس از بررسی‌های کارشناسی و تأیید نهایی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جهت اجرا به شهرداری سمنان ابلاغ شده است.

وی با اشاره به برگزاری جلسه بررسی روند اجرایی این طرح افزود: در این نشست، سازوکارهای ویژه‌ای برای حمایت از پروژه‌های محرک توسعه در بافت تاریخی شهر مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دستگاه‌های اجرایی از جمله ادارات کل راه و شهرسازی، شهرداری، نظام مهندسی استان و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همکاری لازم را در جهت توسعه بافت فرسوده شهری با مشارکت بخش خصوصی معمول دارند.

صمیمیان در ادامه تصریح کرد: بر اساس تبصره (۲) ماده (۵) آئین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ هیأت وزیران، تأمین ۳۰ درصد منابع مالی مورد نیاز برای تعریض معابر، اصلاح هندسی، ایجاد فضاهای سبز جدید، جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی و آزادسازی اراضی در طرح‌های بازآفرینی شهری بر عهده شهرداری‌ها و ۷۰ درصد دیگر بر عهده دولت است.

فرماندار سمنان همچنین تأکید کرد: در سفر پیشِ‌رو معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری کشور به سمنان، موضوع تأمین سهم دولت از منابع مالی این طرح به‌صورت جدی مورد پیگیری و مطالبه قرار خواهد گرفت.