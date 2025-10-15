به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه سهشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار سمنان به میزبانی فرمانداری شهرستان با تأکید بر ضرورت توجه مستمر به معیشت و رفاه اقتصادی مردم، خواستار نظارت دقیق و رصد میدانی بازار و قیمتها شد و گفت: باید همواره موضوع معیشت مردم در اولویت برنامههای اجرایی قرار گیرد.
فرماندار سمنان با اشاره به ضرورت مدیریت پخش گوشت مرغ و افزایش سهمیه شهرستان سمنان در این بخش، افزود: کسبه و بازاریان شهرستان نیز همچون گذشته باید با همکاری و همافزایی، در جهت تأمین نیازهای مردم و ثبات بازار، یار و همراه دولت باشند.
فرماندار سمنان همچنین بر نقش مؤثر اصناف در ارائه خدمات به گردشگران، توریستها و اتباع خارجی تأکید کرد و گفت: حضور گردشگران داخلی و خارجی در شهر سمنان فرصت مناسبی برای رونق اقتصادی و معرفی ظرفیتهای شهرستان است.
وی با اشاره به روند افزایشی اجارهبها در پی مهاجرتپذیری شهر و حضور اتباع خارجی، خواستار نظارت ویژه بر این حوزه شد و از تعیین سه مکان در سطح شهر سمنان برای ایجاد بازارچه میوه و ترهبار خبر داد.
صمیمیان در ادامه بر نظارت مستمر بر نانواییها تأکید کرد و گفت: توجه به مطالبات نانوایان، ارتقای کیفیت نان و جلب رضایت شهروندان از اولویتهای جدی فرمانداری و دستگاههای نظارتی است.
فرماندار سمنان خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریتی شهرستان با همکاری اصناف و دستگاههای اجرایی، در راستای ایجاد ثبات اقتصادی، کنترل قیمتها و ارتقای رفاه عمومی مردم گام برمیدارد.
