  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۷:۲۵

تأکید فرماندار سمنان بر نظارت جدی در بازار و اولویت‌دهی به معیشت مردم

تأکید فرماندار سمنان بر نظارت جدی در بازار و اولویت‌دهی به معیشت مردم

سمنان- فرماندار سمنان بر نظارت دقیق و رصد میدانی بازار و قیمت‌ها تأکید و اولویت قرار دادن مسائل معیشتی مردم را خواستار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه سه‌شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار سمنان به میزبانی فرمانداری شهرستان با تأکید بر ضرورت توجه مستمر به معیشت و رفاه اقتصادی مردم، خواستار نظارت دقیق و رصد میدانی بازار و قیمت‌ها شد و گفت: باید همواره موضوع معیشت مردم در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

فرماندار سمنان با اشاره به ضرورت مدیریت پخش گوشت مرغ و افزایش سهمیه شهرستان سمنان در این بخش، افزود: کسبه و بازاریان شهرستان نیز همچون گذشته باید با همکاری و هم‌افزایی، در جهت تأمین نیازهای مردم و ثبات بازار، یار و همراه دولت باشند.

فرماندار سمنان همچنین بر نقش مؤثر اصناف در ارائه خدمات به گردشگران، توریست‌ها و اتباع خارجی تأکید کرد و گفت: حضور گردشگران داخلی و خارجی در شهر سمنان فرصت مناسبی برای رونق اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های شهرستان است.

وی با اشاره به روند افزایشی اجاره‌بها در پی مهاجرت‌پذیری شهر و حضور اتباع خارجی، خواستار نظارت ویژه بر این حوزه شد و از تعیین سه مکان در سطح شهر سمنان برای ایجاد بازارچه میوه و تره‌بار خبر داد.

صمیمیان در ادامه بر نظارت مستمر بر نانوایی‌ها تأکید کرد و گفت: توجه به مطالبات نانوایان، ارتقای کیفیت نان و جلب رضایت شهروندان از اولویت‌های جدی فرمانداری و دستگاه‌های نظارتی است.

فرماندار سمنان خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریتی شهرستان با همکاری اصناف و دستگاه‌های اجرایی، در راستای ایجاد ثبات اقتصادی، کنترل قیمت‌ها و ارتقای رفاه عمومی مردم گام برمی‌دارد.

کد خبر 6622658

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها