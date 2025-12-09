  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۲

پنجره مهر؛

امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف در محور تکاب - شاهین ‌دژ

امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف در محور تکاب - شاهین ‌دژ

ارومیه- در پی بارش شدید برف امدادرسانی به گرفتار شدگان برف و کولاک محور تکاب_شاهین‌دژ سه‌شنبه شب ادامه دارد.

دریافت 15 MB
کد خبر 6683878

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها