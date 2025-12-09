https://mehrnews.com/x39PNH ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۲ کد خبر 6683878 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۲ پنجره مهر؛ امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف در محور تکاب - شاهین دژ ارومیه- در پی بارش شدید برف امدادرسانی به گرفتار شدگان برف و کولاک محور تکاب_شاهیندژ سهشنبه شب ادامه دارد. دریافت 15 MB کد خبر 6683878 کپی شد مطالب مرتبط گرفتار شدن صدها خودرو در محور سنندج ــ سقز، جاده دیواندره محدوده زرینه بارش سنگین برف در گردنه خان؛ تردد فقط با زنجیرچرخ بارش شدید شبانه برف در تکاب بارش برف در محورهای مواصلاتی استان زنجان تداوم فعالیت سامانه بارشی در کرمانشاه تا پایان هفته امدادرسانی به مسافران در گردنه مایین بلاغ برچسبها عملیات امداد و نجات بارش برف جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی
