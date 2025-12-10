جهاد مادرانه بانوان چهارمحال و بختیاری؛ جبهه جمعیت را خالی نگذاریم

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: خداوند متعال در قرآن کریم موارد متعدد حکمرانی زنان را ذکر کرده و در معارف قرآنی و روایی مکرراً بر اهمیت نقش بانوان در تربیت جامعه که از خانواده آغاز می‌شود، تأکید شده است. بانوان در انقلاب اسلامی با یک سرعت صعودی به سمت پیشرفت و تعالی سوق یافتند اما تهاجم فرهنگی دشمنان این حرکت بانوان ایرانی را هدف قرار دادند و برای خدشه وارد ساختن بر افکار بانوان از هیچ تلاشی فروگذار نکردند تا جایی که امروز در بخشی از بانوان جامعه اولویت‌هایی همچون تشکیل خانواده و فرزندآوری کمرنگ شده است.

موضوع جمعیت در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نظام اسلامی و مورد تأکید جدی مقام معظم رهبری قرار گرفته است در همین راستا اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در راستای رسالت فرهنگی خود، سال گذشته اقدام به برگزاری دوره آموزشی تربیت مدرس جمعیت با محوریت بانوان کرد که ۶۰ نفر از بانوان فعال و کنش‌گر دینی و اجتماعی در این دوره‌های حضوری و مجازی شرکت داشتند. این بانوان پس از اخذ مدرک به کنش‌گری در حوزه جمعیت و فرزندآوری در جای‌جای استان پرداختند و مرحله جدید برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه گروه‌های هدف در شهرستان‌های مختلف به همت این بانوان از این هفته آغاز شده است.

برای آگاهی بیشتر از حیطه فعالیت مدرسان جمعیت استان چهارمحال و بختیاری و اثربخشی فعالیت‌های این بانوان دغدغه‌مند که دلسوزانه، مجاهدانه و بدون چشم‌داشت فعالیت می‌کنند، گفتگوهایی انجام شده است که تقدیم نگاه مخاطبان گرامی می‌شود.

ضرورت و چرایی تربیت مدرسان کنش‌گر در حوزه جوانی جمعیت

اشرف کبیری‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سال گذشته بالغ بر ۶۰ نفر از بانوان فعال فرهنگی و اجتماعی در دوره‌های تربیت مدرس جوانی جمعیت شرکت کردند و پس از گذراندن ۱۲ آزمون موفق به دریافت مدرک شدند، اظهار کرد: هر گروه از این مدرسان بر مسئله جمعیت از یک بُعد خاص شامل ابعاد سیاسی، جامعه شناسی، اقتصادی، بهداشت و درمان و روانشناختی مسلط شدند.

کارشناس امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این مدرسان شامل مبلغات، مشاوران کمیته امداد، بهزیستی و علوم پزشکی و نیز پزشکان و کارشناسان بهداشت هستند، ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده در شهرستان‌ها خاصه مناطق آسیب‌پذیر از حیث جمعیتی، این بانوان به صورت مشارکتی جلسات توجیهی و تبیینی برای بانوان و خانواده‌ها برگزار می‌کنند.

کبیری‌پور با تأکید بر اینکه از طرح‌های خلاقانه این مدرسان همکار در حوزه جوانی جمعیت استقبال و حمایت می‌شود، تصریح کرد: به مدرسان اعلام کردیم طرح‌های ابتکاری خود را اعلام کنند که بعد از بررسی و ارزیابی در کارگروه جمعیت سازمان تبلیغات اسلامی در صورت تصویب، مورد حمایت قرار گیرد و وارد فاز اجرایی شود.

وی یادآور شد: این بانوان دغدغه‌مند به‌صورت داوطلبانه و با حداقل حق الزحمه در شهرستان‌های خود یا دیگر مناطق حضور پیدا می‌کنند و در جمع بانوان به برگزاری نشست‌های توجیهی برای ترغیب خانواده‌ها به فرزندآوری می‌پردازند.

اثربخشی کار تبیینی و توجیهی بانوان برای بانوان

کبیری‌پور با یادآوری اینکه در این دوره حدود ۳۵ نفر از این بانوان پای کار آمدند و در نقاط مختلف استان به برگزاری نشست‌های توجیهی و تبلیغی می‌پردازند، افزود: هر مدرس حداقل سه کارگاه را برگزار می‌کند که جمعیت شرکت‌کنندگان حداقل ۲۰ نفر در هر جلسه است. همچنین مخاطبان این کارگاه‌ها ممکن است از اقشار مختلف جامعه اعم از زوج‌های جوان، دانش‌آموزان، مادران تک فرزند یا دو فرزند و … باشد.

وی با یادآوری اینکه این بانوان دلسوز و دغدغه‌مند انگیزه مالی برای این کار خیر ندارند، اظهار کرد: حقیقتاً ابعاد معنوی این کار و خروجی آن بسیار ارزشمند است و هر ازدواجی که در پی این کارگاه‌ها شکل بگیرد یا نوزادی که متولد شود، یقیناً باقیات صالحات برای این بانوان محسوب می‌شود.

کبیری‌پور تصریح کرد: در این کارگاه‌ها موضوعات و مباحث انگیزه‌بخش در خصوص ازدواج نیز به برخی اقشار مخاطبان ارائه می‌شود که نوع محتوای کارگاه‌ها باتوجه به مخاطب تعیین می‌شود.

این مشاور و روانشناس بر اهمیت مسئله جوانی جمعیت تأکید و بیان کرد: روانشناسان معتقدند فرزندآوری باعث نشاط بخشی و هدفمندسازی زندگی می‌شود و لذا باید از تغییر ذائقه جوانان نسبت به مقوله ازدواج و فرزندآوری جلوگیری کرد که این مهم در سایه آموزش نوجوانان در مدارس تحقق یافتنی است.

اقناع‌سازی و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری

کبیری‌پور با بیان اینکه در این کارگاه‌ها ازدواج و فرزندآوری صرفاً از حیث مذهبی مورد تأکید قرار نمی‌گیرد و همه ساحت‌ها مطرح می‌شود، ادامه داد: نیاز انسان به دوست داشتن و دوست داشته شدن با هیچ مقوله‌ای جز ازدواج حاصل نمی‌شود و اگر افراد جامعه این نکته ساده را درک کنند به ازدواج تشویق خواهند شد.

وی در خصوص محتوای کارگاه‌های جمعیت، افزود: در این جلسات اهمیت و ضرورت فرزندآوری و جوانی جمعیت از حیث سلامت جسمانی، ابعاد روانشناسی، دلایل سیاسی و امنیتی برای مخاطبان تبیین و روشنگری می‌شود و تلاش مدرسان این است که اقناع‌سازی داشته باشند و خروجی کارشان ملموس باشد.

کارشناس امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه این افراد در مجموع ۸۰۰ ساعت آموزش‌های حضوری و مجازی در طول سال گذشته پشت سر گذاشتند، ادامه داد: این مدرسان هم در مقوله ازدواج و هم فرزندآوری و هم تشویق زوج‌ها به داشتن فرزندان بیشتر فعالیت مبسوطی را آغاز کرده‌اند که امیدواریم خروجی این تلاش‌ها لیستی از کدملی‌های تازه متولد شده و زندگی‌های مشترک جدید باشد.

آثار و برکات زیست و تربیت در خانواده پرجمعیت

در ادامه، ماهرخ طهماسبی، طلبه حوزه علمیه و فعال اجتماعی در چهارمحال و بختیاری و مادر سه فرزند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دغدغه خود در حوزه جمعیت و فرزندآوری، اظهار کرد: بنده ساکن هفشجان اما اصالتاً اهل لردگان و از یک خانواده پرجمعیت هستم و برکات و آثار جمعیت زیاد و یک زندگی شاد و پویا را به خوبی تجربه داشته‌ام.

بانوی متولی روضه‌های خانگی در استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه اکثر اقوام و خویشاوندان نیز خانواده‌های پرجمعیت هستند، ادامه داد: انسان با مقایسه زندگی خانواده‌های پرجمعیت با اکثر خانواده‌های امروزی که متأسفانه کم‌جمعیت هستند به تفاوت‌ها پی می‌برد و متوجه می‌شود که امتیازات و برکات جمعیتِ بیشتر حقیقتاً قابل قیاس نیست و جمعیت باعث نشاط بخشی به خانواده‌ها و کل جامعه می‌شود.

وی تصریح کرد: خانواده‌ای را با یک فرزند تصور کنید که پدر و مادر هر دو شاغل هستند و این خانواده نیاز مالی چندانی هم احساس نمی‌کند اما همیشه افسرده و راکد و ساکت است، خانواده چند فرزندی اما قطعاً همیشه بانشاط و پویا و رو به جلو است.

طهماسبی با یادآوری اینکه در روستاها و شهرهای کوچک، عوامل اقتصادی و معیشتی مهم‌ترین مانع ازدواج و فرزندآوری جوانان است، بیان کرد: طی فعالیت‌هایی که در این مدت در حوزه جوانی جمعیت داشتم اکثر بانوان و خانواده‌ها نسبت به فرزندآوری و داشتن فرزندان بیشتر ابراز علاقه اما تأکید می‌کنند که به علت مشکلات مالی از فرزندآوری اجتناب می‌کنند.

جبهه جمعیت را خالی نگذاریم

وی با تصریح اینکه عوامل فرهنگی و تغییر ذائقه جوانان نسبت به مقوله ازدواج و فرزندآوری در جوامع کوچک کمتر ظهور و بروز یافته اما در حال گسترش است، افزود: متأسفانه به هر علتی جبهه جمعیت را خالی کردیم و حتی چه بسا افراد متدین و مذهبی که دلسوز اسلام و انقلاب هستند نیز در مقوله فرزندآوری کم‌کاری می‌کنند.

طهماسبی اظهار کرد: در کارگاه‌هایی که برای بانوان برگزار می‌کنم به بیان مشاهدات و تجارب شخصی خودم در زمینه برکات فرزندآوری می‌پردازم تا به صورت عینی و ملموس متوجه اهمیت موضوع شوند. مثلاً چندی پیش مراسم ترحیم یکی از نزدیکان در خلوت و با حضور عده قلیلی برگزار شد زیرا آن مرحوم خواهر و برادر نداشت و فقط دو فرزند داشت که اگرچه ازدواج کرده بودند اما فرزندی هم نداشتند.

وی یادآور شد: مورد دیگر درباره یکی از اقوام بود که فرزند خانواده دچار سانحه تصادف شده بود و پدر و مادر و خواهر و برادرهایش او را کمک می‌کردند و پروانه‌وار گردش می‌چرخیدند تا این بحران را پشت سر بگذارد و سلامتش را باز یابد. وقتی خانواده پرجمعیت باشد، همه اعضای خانواده در کارها به هم کمک می‌کنند، هیچ مشکلی لاینحل و هیچ کاری روی زمین نمی‌ماند.

جمع‌های زنانه، بستر مناسب تبلیغ برای ازدواج و فرزندآوری

طهماسبی با ابراز تأسف از کمرنگ شدن نقش عموها و خاله‌ها، عمه‌ها و دایی‌ها در زندگی فرزندان، افزود: حقیقتاً امروز شرایطی پیش آمده که خانواده‌ها و خویشاوندان از یکدیگر بی‌خبر می‌مانند و تصور کنید بحران تک‌فرزندی در آینده نزدیک موضوع خویشاوندی را نیز زیر سوال خواهد برد و دایره فامیل و بستگان کوچک‌تر و محدودتر می‌شود و پرسش اینجاست که خلأ عاطفی انسان‌ها چگونه پر خواهد شد.

بانوی متولی روضه‌های خانگی در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه جمع‌های بانوان همچون جلسات خانگی قرآن کریم یا روضه‌های خانگی از بهترین بسترها برای تبلیغ و تبیین درباره جوانی جمعیت و فرزندآوری است، گفت: هفته‌ای حداقل یک جلسه قرآن یا روضه و مداحی برای بانوان برگزار می‌کنم و در این جلسات درباره اهمیت و ضرورت فرزندآوری و ازدواج صحبت می‌کنم.

طهماسبی با تصریح اینکه به فضل الهی این تبیین‌ها و صحبت‌ها نتایج ملموس و چندین مورد اقناع‌سازی و ثبت ازدواج و فرزندآوری را در پی داشته است، افزود: حقیقتاً مردم خوب و با عاطفه‌ای داریم که اگر مشکلات و موانع اقتصادی کمتر بود، قطعاً تا این حد از فرزندآوری واهمه نداشتند. اکثر همسایگان ما دارای یک فرزند هستند اما همیشه اذعان می‌کنند که از ترس معضلات مالی قادر به داشتن فرزندان بیشتر نیستند.

وی با یادآوری اینکه مشکل ناباروری نیز در بین زوج‌های جوان و خواهان فرزند مشهود و ملموس است، توضیح داد: در شهرکرد یکی از پزشکان متخصص و باسابقه برای ویزیت و درمان زوج‌های نابارور نیازمند همکاری خوبی با ما دارد که زوج‌های جوان را معرفی می‌کنیم.