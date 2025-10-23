قهرمان روغنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جمعیت ساکن چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۴ بر اساس برآوردها یک میلیون و ۳۱ هزار و ۲۹۹ نفر می‌باشد که در تابستان‌ها ۱۲۴ هزار و ۱۷۳ نفر جمعیت ییلاقی به آن افزوده می‌شود.

وی مساحت این استان را ۱۶ هزار و ۴۱۱ کیلومتر مربع عنوان و تصریح کرد: بر این اساس تراکم جمعیت ۶۳ نفر در هر کیلومتر مربع محسوب می‌شود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری افزود: آخرین سرشماری در این استان در سال ۱۳۹۵ صورت گرفت و آمار اعلام شده بر اساس برآوردهای علمی و کارشناسی می‌باشد و بنا بر این است که در سال ۱۴۰۵ سرشماری برای اولین بار به‌صورت ثبتی‌مبنا صورت خواهد گرفت.

روغنی با بیان اینکه نظام آماری استان هماهنگ با نظام آماری کشور پیش می‌رود عنوان داشت: خوشبختانه دولت بر مسئله نوین‌سازی نظام آماری تاکید دارد و قرار بر این است از روش‌های سنتی تولید آمار به سمت روش‌های ثبتی‌مبنا کوچ کنیم، به این معنا که از داده‌هایی که ادارات و بخش خصوصی برای انجام کارهای روزمره استفاده می‌کنند برای تولید آمار بهره برده و دیگر وقت مردم برای تهیه آمار گرفته نشود.

وی ادامه داد: رصد جمعیتی یک نگرانی در خصوص کهن‌سالی جمعیت ایجاد کرده است، در سال ۱۳۳۵ حدود ۴۵ درصد جمعیت این استان زیر ۱۴ سال بود، در سال ۱۳۴۵ این آمار به ۴۹ درصد رسیده، در سال ۱۳۶۵ این رقم به ۵۰ درصد رسیده و در حال حاضر ۲۵ درصد جمعیت در این رنج سنی هستند، در حالی که سهم جمعیت کهن‌سال از حدود ۳/۵ درصد به ۸ درصد رسیده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: تا سال ۱۳۷۵ در مرحله کودکی جمعیت استان بودیم، تا سال ۱۳۸۵ جوانی استان، ۱۳۹۰ گذر از جوانی به میان‌سالی و الان در حال کوچ به کهن‌سالی هستیم.

روغنی با اشاره به اینکه کهن‌سالی جمعیت به این معنا است که سهم جمعیت ۶۵ سال و بیشتر به عددی دورقمی خواهد رسید، یادآور شد: آمار موالید نشان‌دهنده این است که در سال ۱۳۹۷، ۱۰ درصد جمعیت و در سال ۱۴۰۴ تنها ۷ درصد جمعیت در رنج سنی صفر تا ۱۴ سال قرار دارد و اگر با این روند پیش برویم به زودی به روند کهن‌سالی و رشد منفی جمعیت خواهیم رسید و می‌طلبد که مسئولین در خصوص جوانی جمعیت، ازدواج جوانان و فرهنگ فرزندآوری توجه ویژه داشته باشند.

جمعیت زنان بیشتر از مردان است

وی بیان داشت: در کل دنیا در هنگام تولد جمعیت زنان بیشتر از مردان است یعنی به ازای هر ۱۰۰ پسر ۱۰۳ دختر متولد می‌شود و این موضوع در مورد چهارمحال و بختیاری نیز صدق می‌کند و چون مردان بیشتر در خطر مرگ و میر قرار دارند، در سنین بالا نیز به همین روال است و جمعیت زنان بیشتر از مردان است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به بعد خانوار یا میانگین تعداد جمعیت خانوار در استان گفت: در سرشماری‌های قبلی تا هشت نفر هم در خانوارها نیز داشتیم و در حال حاضر بعد خانوار استان ۳/۲۱، بعد خانوار شهری ۳/۰۸ و روستایی ۳/۵۸ می‌باشد، که حاکی از کاهش فرزندآوری و افزایش روند پیری جمعیت است.

روغنی نرخ مشارکت اقتصادی در این استان را نسبت به کشور بالا عنوان و خاطرنشان کرد: این نرخ در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۳/۵ بوده در حالی که این شاخص در کشور ۴۱ است و بالاتر بودن این شاخص نشان از فعال بودن استان می‌باشد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری ۸/۶ بوده و در تابستان ۱۴۰۴ به ۶/۸ درصد رسیده تاکید کرد: میزان باسوادی در استان هم ۸۹/۵ درصد است که در مردان ۹۳/۱ و در زنان ۸۵/۸ می‌باشد که این آمار هم با توجه به ترکیب جمعیت شاخص خوبی است.