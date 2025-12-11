به گزارش خبرنگار مهر، سارا طالبی شامگاه گذشته در نشست برخط از سلسله جلسات الگوی سوم زن مسلمان که به همت قرارگاه فرهنگی بانوان استان چهارمحال و بختیاری ویژه بانوان فعال فرهنگی این استان برگزار شد با تبریک سالروز ولادت پرنور و سرور حضرت زهرا (س) و با اشاره به اهمیت مسئله هویت زن، اظهار کرد: اگر مسئله هویت آنگونه که باید مورد توجه و دقت قرار نگیرد نمیتوان بسیاری از مأموریتهای کلان جمهوری اسلامی خاصه در ساحت زن و خانواده را به سرانجام رساند.
مدیر مرکز راهبری و همآهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی با ذکر اینکه در بدو انقلاب اسلامی بسیاری از بانوان با ارزشهای انقلاب همراه و همگرا شدند، ادامه داد: بخش عظیمی از زنان حجاب را انتخاب کردند و سبک زندگی اسلامی و مکتبی را در پیش گرفتند زیرا به این باور رسیده بودند که زن و مرد باید با هم برای ایران اسلامی تلاش کنند و لذا این شور و شعور انقلابی را در آن برهه شاهد بودیم که اگر امروز این روحیه جاری شود، بسیاری از مشکلات توسط خود مردم و بانوان حل خواهد شد.
طالبی با اشاره به حرکت اصیل امام راحل (ره) که مبتنی بر باور به خدا و مردم، باور به خود و مسیر روشن بود، گفت: امروز بانوان ما باید این چهار باور را در خود تقویت کرده و مسئولان، نخبگان، متدینین و … نیز باید از نگاه به زن شرقی و غربی پرهیز کنند که متأسفانه این سبک زندگی در بین نوجوانان و جوانان ما در حال رواج است در حالی که هویت دختر و زن مسلمان ایرانی باید تقویت شود.
هویتبخشی به زنان بر عهده خودشان است
وی بیان کرد: بخش بزرگی از مأموریت هویتبخشی به زنان بر عهده خود بانوان است که با تأسی به حضرت زهرا بهعنوان اسوه در عرصه تبیین و روشنگری و مبارزه با شبهات، پا به میدان بگذارند؛ امروز اگر بانوان احساس ارزشمندی و توانمندی داشته باشند قادرند در عرصههای مختلف اعم از اقتصاد نقش اساسی خود را ایفا کنند.
طالبی بر حضور زنان در اجتماع با رعایت حریم خانواده تأکید کرد و افزود: حضور بهجا و بههنگام و بر اساس وظیفه اجتماعی بانوان در لایههای اجتماعی منجر به تشکیل جمعهای زنانه و مومنانه خواهد شد که در حل مسائل مختلف جامعه از جمله مسئله زنان نقشآفرینی کنند.
حضرت زهرا (س)؛ الگوی زنانه تبیین و مقابله با شبهات
وی با اشاره به رویکرد اقتصادی در نامگذاری شعارهای سال توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: بانوان در عرصه اقتصادی حرکتهای ارزشمندی را همچون کارآفرینی، کارهای محلهمحور و مسجدمحور، مشاغل خانگی و … رقم زدند که نشان از توان و برکت قشر زن است.
طالبی با یادآوری اینکه انقلاب اسلامی در امتداد انقلاب حضرت زهرا (س) است، بیان کرد: حضرت برای بیعت خواستن از مردم برای امیرالمومنین (ع) درب تک تک خانهها را زدند و یا در مسجد، خطبه فدکیه را که حق اقتصادی شیعیان بود فریاد زدند؛ لذا باید فضای تصمیمسازی را برای بانوان در فضاهای مختلف اجتماعی اعم از مساجد و محلات، هیئات، مدارس و دانشگاهها، حوزههای علمیه و … فراهم کنیم.
مدیر مرکز راهبری و همآهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: بانوان نه فقط به عنوان کنشگران میدانی بلکه به عنوان تصمیمساز باید در فضاهای متنوع اجتماعی حضور داشته باشند زیرا اندیشه زنان مکمل اندیشه مردان است. همانطور که زن و مرد در کنار هم در بستر خانواده میتوانند به تولد و تربیت انسان بپردازند در عرصه اجتماعی نیز میتوانند در کنار هم قرار گیرند.
طالبی تأکید کرد: علت اصلی خلأ موجود در برخی عرصهها همچون آموزش و پرورش، تبلیغ یا رسانه این است که حضور بانوان مؤمن و عفیف تأثیرگذار در عرصه تصمیمسازی به میزان کافی لحاظ نشده است.
وی با یادآوری اینکه باید از حضور زنان تصمیمساز در عرصههای اجتماعی حمایت شود، توضیح داد: باید موانع اثرگذاری بانوان عفیف توانمند رفع شود همچنان که یک زن با حمایت و قدرت مرد در خانواده نقشآفرینی خود را به منصه ظهور میرساند در جامعه نیز باید برای حضور و تأثیرگذاری مورد حمایت قرار گیرد. طالبی مردان تجلی جلال و زنان تجلی جمال الهی در خانواده هستند، ادامه داد: یعنی مردان سختافزار و نگهبان حریم محفوظ خانواده برای اثرگذاری بانوی خانه هستند و این بانوان در این حریم امن بر مبنای عواطف و احساسات میتوانند اسماءی جمال الهی را متجلی کنند.
مادری مادران در خانواده باید امتداد اجتماعی پیدا کند
وی با تصریح اینکه مادری در حریم سالم خانواده میتواند امتداد اجتماعی پیدا کند، افزود: وقتی مادری امتداد اجتماعی پیدا کند، مسائل و اهداف تربیتی جامعه بهتر محقق میشود چرا که زنان تلطیفکننده عواطف اجتماعی و تعدیلکننده احساسات اجتماعی هستند. نبود آرامش و گسترش خشونت در جامعه نشان میدهد که مادران فهم هویتی دقیقی ندارند و نقش اثرگذار تربیتی را نتوانستند ایفا کنند.
طالبی با تأکید بر اینکه بانوان ما باید هویت مادری را فهم کنند، افزود: تکتک دختران و زنان ما مشمول این نقشآفرینی در ساحت مادری در عرصه خانواده و جامعه هستند؛ حضرت زهرا (س) فقط مادر فرزندان خودشان نبودند بلکه مادری ایشان به امتداد تاریخ گسترده است و همه ما مشمول مادری ایشان هستیم.
نیازمند همافزایی بانوان جهان در عرصه مقاومت اسلامی هستیم
وی با یادآوری اینکه امروز ایران اسلامی و کشورهای مقاومت توسط دشمنان تهدید میشوند، افزود: مادران و بانوان ما در حفظ جبهه مقاومت بسیار اثرگذار هستند زیرا اگر بانوان مقاومت را ترک کنند مردان نیز نمیتوانند این جبهه را حفظ کنند. در غزه شاهد مقاومت بانوان بودیم و اگر ۷۰ هزار اهل غزه شهید شدند اما به همان تعداد هم نوزاد متولد شد و این جبهه خالی نمیماند.
طالبی با تأکید بر اینکه بانوی ایرانی باید روایتگر این عظمتها باشد، گفت: زن در مقام مادری که برای فرزندانش لالایی میخواند میتواند این لالایی را به وسعت محله یا شهر یا کشورش و بلکه جهان گسترش دهد. امروز ما نیازمند همافزایی بانوان جهان در عرصه مقاومت اسلامی هستیم.
وی در پایان تصریح کرد: امروز زنان در سراسر جهان میتوانند نوای بیداری و مبارزه برای ارزشهای انسانی و اسلامی را سر بدهند و به مبارزه با ارزشهای زن غربی برخیزند و این نوا را لااقل در کشورهای اسلامی و در فطرتهای بیدار فراگیر کنند.
