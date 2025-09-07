به گزارش خبرنگار مهر، علی‌ضامن صالحی‌فرد ظهر یکشنبه در همایش استانی جوانی جمعیت در شهرکرد، بر اهمیت و ضرورت توجه به موضوع جوانی جمعیت در کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه هدف از این گردهمایی، تبیین وضعیت جمعیتی کشور و برنامه‌ریزی برای مقابله با بحران‌های مرتبط با سالمندی و کاهش جمعیت است، افزود: مقام معظم رهبری از سال ۱۳۹۳ دغدغه کاهش جمعیت و پیری زودرس را مطرح کرده و در سال ۱۴۰۰ این موضوع به صورت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس تصویب شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: این قانون شامل ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره است و وظایف و تعهدات ادارات مختلف در حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشخص شده است.

صالحی فرد عنوان کرد: برنامه‌هایی مانند طرح مسکن ملی، وام‌های ازدواج، تسهیلات فرزندآوری و سایر مشوق‌ها برای خانواده‌ها و جوانان در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ساختار جمعیتی کشور و وضعیت منطقه‌ای، ایران در رتبه پایین‌ترین کشورهای منطقه در نرخ جمعیت قرار دارد و باید برنامه‌ریزی‌های راهبردی و عملیاتی انجام شود تا نرخ جمعیت به سطح مطلوب ۲.۵ برسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اضافه کرد: در این راستا، نیاز است تا در سطح استان‌ها سند جوانی جمعیت تنظیم و وظایف ادارات مشخص شود.

صالحی فرد بیان کرد: برگزاری رویدادهای ملی و استانی، هماهنگی بین دانشگاه‌ها و ادارات و فرهنگ‌سازی در جامعه از جمله اقدامات مورد تأکید است.

وی تاکید کرد: در این برنامه‌ها، نقاط ضعف و چالش‌های مختلف مانند پایین بودن نرخ ازدواج، طولانی بودن فاصله بین ازدواج و فرزندآوری، تک‌فرزندی، دیرفرزندی، ناباروری، سقط‌های عمدی، و مشکلات مربوط به طلاق مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تصریح کرد: همچنین، پیگیری مشکلات ناباروری زوجین، ارائه کمک‌های مالی و بیمه‌ای و تشکیل کمیته‌های تخصصی در دانشگاه‌ها برای مقابله با این مسائل از دیگر اقدامات است.

صالحی فرد در پایان یادآور شد: بسیج عمومی، جهاد تبیین و تلاش مستمر و برنامه‌ریزی شده برای حفظ و ارتقا ساختار جمعیتی کشور، به منظور داشتن ایرانی جوان، قدرتمند و آینده‌دار، از موضوعات اصلی است.