به گزارش خبرنگار مهر، اصغر طهماسبی بلداجی صبح پنجشنبه در کارگاه «نگاه به ارزش زن از بُعد معرفتی» که به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد برگزار شد با اشاره به اینکه در معارف قرآنی و روایی تفاوتی بین جنس زن و مرد وجود ندارد، اظهار کرد: آیات متعدد قرآن کریم بر این نکته صحه می‌گذارد و از جمله در آیه ۱۳ سوره مبارکه حجرات تاکید دارد که برترین انسان‌ها در نزد خداوند باتقواترین آنها است.

عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و عترت دانشگاه شهرکرد با ذکر اینکه برای زن هیچ محدودیتی برای رسیدن به بالاترین درجات معرفتی وجود ندارد، ادامه داد: اتفاقاً مرد در کنار زن می‌تواند پله‌های سیر به سمت کمال و معرفت و سعادت را طی کند و هیچ تمایزی بین زن و مرد در رسیدن به علم، درک حقیقت خلقت و اوج کمال قابل تصور نیست.

طهماسبی با یادآوری اینکه برای زن تسریع‌کننده‌هایی برای رسیدن به معرفت قرار گرفته است، افزود: مقام مادر به حدی والا و ارزشمند است که پیامبر (ص) در حدیثی فرمودند بهشت زیر قدم‌های مادران است. لذا زن با توجه به نقش مادری امتیازات و جایگاه ویژه‌ای نسبت به مردان پیدا می‌کند.

نگاه ویژه قرآن به مقام مادری زن

وی با اشاره به فراز «وَوَصَّیْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا» از آیه ۱۵ سوره احقاف، تصریح کرد: در این فراز، احترام به پدر و مادر توصیه شده اما در ادامه نگاه ویژه‌ای به نقش مادر دارد و رنج و سختی بارداری او را متذکر می‌شود لذا جایگاه خاص و ویژه زن نردبان ترقی او به سمت کمال و سعادت شده است.

طهماسبی با یادآوری اینکه در مقام صحبت درباره ایمان در قرآن مقام مرد و زن یکسان است، توضیح داد: با نگاهی به آموزه‌های آیه ۲۱ از سوره روم متوجه می‌شویم که وجود زن یکی از نشانه‌های معرفی و شناخت خداوند است.

این مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه زن آئینه تمام‌نمای معرفت پروردگار است، توضیح داد: در این آیه اشاره دارد که فلسفه وجودی زن، ایجاد آرامش است و صحبت قرآن درباره مقام و منزلت زن این است که عامل آرامش خاطر و مودت و رحمت برای رسیدن به معرفت‌الله است.

طهماسبی با بیان اینکه ویترینی شدن زن در جوامع امروز پیامد عدم شناخت جایگاه و ارزش اوست، افزود: قرآن به هیچ‌وجه نگاه ابزاری به زن ندارد، خدا رحمت را بر خودش واجب کرده و زن را یکی از مظاهر تجلی این صفت الهی معرفی می‌کند.

خارج شدن زن از جایگاه واقعی در برخی مکاتب بشری

وی با یادآوری اینکه برخی مکاتب فکری بشری زن را از جایگاه واقعی خود خارج کردند، افزود: مثلاً مکاتبی چون اومانیسم یا فمینیسم در پی بها دادن به زن هستند در حالی که جایگاه واقعی و حقیقت وجودی را از او سلب می‌کند و ادعای این مکاتب مبنی بر بالا بردن ارزش زنان درواقع عین تنزل دادن ارزش آنهاست.

طهماسبی با تأکید بر اینکه زن در نگاه معرفتی دین یک خلقت ویژه و متعالی است، افزود: زن برای هدفی ویژه یعنی پرستش خداوند خلق شده و تجلی محبت و رحمت الهی بر روی زمین در وجود زن و مادر آشکار است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با اشاره به اینکه شناخت جایگاه و ارزش زن باعث تکریم او می‌شود، افزود: هر کجا زن به عنوان ابزار بهره‌وری مرد مورد توجه قرار گیرد از جایگاه واقعی خود خارج شده است زیرا زن بر طبق نص صریح قرآن از حیث خدادادی و معرفتی جایگاه ویژه بسیار والایی دارد.

طهماسبی تصریح کرد: این دیدگاه به زن باعث خواهد شد تا به این فهم برسیم که نفقه، مهریه و … ابزارهای حفظ جایگاه زن هستند تا قدرناشناسان این مقام والا متوجه شوند. در اسلام تأکید می‌شود که هیچ مادیاتی نمی‌تواند جبران کننده زحمت و تلاش مادر و همسر در خانواده باشد.

وی با اشاره به اینکه بر طبق نص صریح قرآن باید با زن به صورت نیکو و پسندیده رفتار کرد، افزود: زن وظایفی در خانواده دارد که قاعدتاً باید انجام دهد اما جایگاه و ارزش و منزلت او نیز باید حفظ شود.