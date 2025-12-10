حمایت از کودکان موثرترین پروتکل اجتماعی در نظام سلامت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، کارگاه آموزشی ۴ روزه همکاری بین بخشی در حمایت از کودکان در نظام سلامت در بیمارستان قلب شهید رجایی و با همکاری یونیسف برگزار شد.
علی مشکینی معاون مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی در در این کارگاه آموزشی با اشاره به اهمیت بیبدیل حمایت از کودکان در مجموعه پروتکلهای مددکاری اجتماعی گفت: در میان همه پروتکلهای حمایتی، موضوع حمایت از کودکان ارزشمندترین و تأثیرگذارترین بخش است.
به اعتقاد وی این اقدام علاوه بر ایجاد اثرات مستقیم بر کودک، نسل آینده جامعه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و آثار اجتماعی فراگیری به همراه دارد.
وی با قدردانی از برگزاری کارگاه تخصصی با رویکرد همکاری بینبخشی، نقش حوزه درمان، واحدهای حمایتی و گروههای اجرایی در پیشبرد صحیح پروتکلها را برجسته دانست.
مشکینی افزود: ضروری است همه ردههای بیمارستانی نسبت به موضوع کودکآزاری، شیوههای شناسایی، رهگیری و معرفی موارد در معرض خطر، آگاهی کافی داشته باشند تا عملکردی دقیق و مؤثر رقم بخورد.
معاون مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی با بیان اینکه رویکرد مددکاری اجتماعی، ذاتاً مبتنی بر همکاری بینبخشی است، افزود: بدون همافزایی دستگاهها و نهادهای مرتبط، تلاشها نتیجهبخش نخواهد بود. ما علاوه بر کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک، قوانین داخلی و ظرفیت قوه قضائیه را در اختیار داریم و باید از این ظرفیتها بدرستی استفاده کنیم.
وی همچنین به ظرفیتهای فرهنگی، دینی و تمدنی ایران در حوزه حمایت از حقوق کودک اشاره و تصریح کرد: در تعالیم دینی ما آیات روشنی درباره منع آسیب به کودکان و پاسداری از کرامت انسانی وجود دارد. در قرآن کریم از قتل و آزار کودکان بهشدت نهی شده و پیامبر گرامی اسلام (ص) میفرماید: کسی که کودک را گرامی ندارد از ما نیست. از انتخاب نام نیکو و تربیت صحیح گرفته تا سفارشهای فراوان در خصوص ایتام، همگی بیانگر جایگاه والای کودک در فرهنگ اسلامی است.
به گفته مشکینی، در فرهنگ ایرانی نیز نمونههای برجستهای همچون داستان زال و رستم در شاهنامه، سنتهای ملی همچون نوروز، قصهگویی در شب یلدا و جلوههای مختلف توجه به آموزش، تربیت و حقوق کودک مشاهده میشود.
معاون مرکز مدیریت بیمارستانی همچنین با اشاره به کودکآزاری مدرن در عرصه بینالمللی گفت: رخدادهای اخیر در غزه و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نمونههای دردناک از خشونت بیدلیل و غیرمنطقی علیه کودکان است؛ کودکانی که به بیرحمانهترین شکل ممکن و در سکوت سازمانهای بینالمللی در برابر این جنایات، قربانی شدند.
وی در پایان بر ضرورت توسعه آموزش، تقویت حساسیت اجتماعی، اجرای دقیق پروتکلهای حمایتی و بهرهگیری از پشتوانههای قانونی، دینی و فرهنگی برای پاسداشت حقوق کودکان تاکید کرد و افزود: حمایت از کودکان نه فقط یک مأموریت سازمانی، بلکه مسئولیتی انسانی و آیندهساز است.
