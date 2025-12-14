  1. سلامت
  2. درمان
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

احساس ناکافی‌بودن در مادران طبیعی است؛ مادر ایده‌آل وجود ندارد

احساس ناکافی‌بودن در مادران طبیعی است؛ مادر ایده‌آل وجود ندارد

یک مدرس دانشگاه و روان‌درمانگر گفت: بسیاری از مادران به‌دلیل فشارهای زندگی دچار احساس ناکافی‌بودن می‌شوند؛ در حالی‌که مادر بودن معیار ثابت و ایده‌آل ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میترا قاسمی‌، مدرس دانشگاه و روان‌درمانگرانی شوند یا در شرایط پرتنش خطاهای کمتری داشته باشند و همین موضوع باعث خودخوری و احساس گناه مداوم در آنان می‌شود.

این روان‌درمانگر با اشاره به اینکه این احساس میان اغلب مادران مشترک است، ادامه داد: حتی اگر کیفیت مادرانگی را ارتقا دهیم، باز هم ممکن است این نگرانی را داشته باشیم که آیا مادر مطلوبی هستیم یا نه. در حالی‌که مادر بودن هیچ استاندارد مطلق و ایده‌آلی ندارد.

قاسمی بیان کرد: همین که مادران با وجود سختی‌ها در کنار فرزندانشان حضور دارند، برای خانواده تلاش می‌کنند و برای بهبود شرایط قدم برمی‌دارند، ارزشمند است. طبیعی است که برخی روزها انرژی کمتر و برخی روزها رضایت بیشتری از خود داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ سنگ محک قطعی برای سنجش خوب یا بد بودن مادر وجود ندارد، گفت: مادران نباید خود را با دیگران مقایسه کنند؛ زیرا هیچ‌کس شرایط و چالش‌های زندگی آن‌ها را تجربه نمی‌کند. مهم این است که مادران به جای تلاش برای ایده‌آل‌بودن، به شادکامی و آرامش خود اهمیت دهند.

این روان‌درمانگر افزود: آرامش و شادی مادر بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد و سلامت روان فرزند دارد و هیچ چیز به اندازه این آرامش نمی‌تواند نقش ارتقادهنده در زندگی کودک داشته باشد.

قاسمی در پایان با آرزوی روزی آرام برای مادران اظهارکرد: هر صبح، تولد دوباره خورشید با صدای گریه نوزادی گره می‌خورد؛ زندگی هر روز از نو آغاز می‌شود. امیدوارم مادران با نگاهی مهربان‌تر به خود، روزهای روشن‌تری را تجربه کنند.

کد خبر 6688414
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام اصلا قبول ندارم صحبت های به اصطلاح استاد دانشگاه به ایشون بفرمایید از دفترش بیاد بیرون بره تو دل زندگی مردم زنان احساسی و مادران مسیولیت پذیر استاد تحقیق بیشتری انجام بده تحقیقات نیازمند گسترده و ‌پژوهش بیشتری مطلبد بیا تو جامعه بیا بازنان باتجربه بااصالت با وفا با وقار و بامادرانیکه مادرند ونادرن تحقیق کن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها