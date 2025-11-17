سید محمد حسین جوادی، رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر از اجرای برنامهای ساختارمند و هماهنگ برای مقابله با کودکآزاری در بیمارستانهای کشور خبر داد و گفت: پس از ابلاغ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و آئیننامه اجرایی آن در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، پروتکل مداخلات مددکاری اجتماعی در حوزه کودکآزاری به تمام بیمارستانها ابلاغ شد و در ادامه، آموزش تخصصی مددکاران اجتماعی در چند مرحله انجام شد. به گفته او، تاکنون ۳۰۰ مددکار اجتماعی در این حوزه تربیت شدهاند.
۹۰ درصد کودکآزاریها جنبه روانی و اجتماعی دارد
رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت افزود: بر اساس تحلیلهای ثانویه، حدود ۱۰ درصد موارد کودکآزاری مراجعهکننده به بیمارستانها جنبه فیزیکی دارد و ۹۰ درصد آن روانی-اجتماعی است، بنابراین نگاه ما به موضوع کودکآزاری باید همهجانبه باشد.
وی همچنین از راهاندازی کارگروه حمایت از کودک ذیل کمیته اخلاق بالینی در تمام بیمارستانها خبر داد و گفت: آموزش تمامی اعضای این کارگروه شامل مدیر بیمارستان، رئیس بیمارستان، مترون، مددکار اجتماعی و کارشناس حقوقی آغاز شده است و آموزشهای بینرشتهای کادر درمان موجب افزایش نرخ شناسایی کودکآزاری شده و مداخلات مؤثر تری در این حوزه انجام میشود.
وی در پایان بر لزوم همکاری بینبخشی با سازمان بهزیستی و نهادهای قضائی برای رسیدن به نتایج بهتر و پویشهای تأثیرگذار تأکید کرد و افزود که هدف نهایی، رسیدگی همزمان به مسائل جسمی و روانی_ اجتماعی کودکان است.
