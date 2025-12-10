https://mehrnews.com/x39PT7 ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۶ کد خبر 6684095 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۶ پنجره مهر؛ بارش سنگین اولین برف پاییزی در روستای آغوتمان بوکان ارومیه- در این فیلم، تصاویری از بارش سنگین برف پاییزی در روستای آغوتمان بوکان را مشاهده میکنید. دریافت 22 MB کد خبر 6684095 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف در آذربایجان غربی ادامه دارد؛ مه آلودگی محورهای ارتباطی گردنههای الموت و آوج در قزوین سفیدپوش شدند رستگاری: میانگین بارشهای آبان ماه در آذربایجان غربی به۵۴.۸میلیمتر رسید کولاک و بارش برف در محور هراز تصاویری از بارش برف در سردشت و قطور در روز چهارشنبه آمادگی دستگاههای خدماترسان در استقبال از فصل سرما در کوهرنگ هوای ابری در مازندران؛ کندوان ظهر باز می شود بارش نخستین برف پاییزی چهره زنجان را سفید پوش کرد برچسبها بارش برف شهرستان بوکان روستا
