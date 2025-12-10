  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۶

پنجره مهر؛

بارش سنگین اولین برف پاییزی در روستای آغوتمان بوکان

ارومیه- در این فیلم، تصاویری از بارش سنگین برف پاییزی در روستای آغوتمان بوکان را مشاهده می‌کنید.

