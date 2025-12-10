محسن فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به آغاز فصل سرما و پیش‌بینی بحران‌های احتمالی و همچنین با وجود شرایط شهرستان کوهرنگ جلسات ستاد مدیریت بحران در زمینه مدیریت بحران و پیشگیری از حوادث و هماهنگی آماده پاسخ به بحران تشکیل داده شد.

وی با اشاره به ناگهانی بودن و ایجاد شوک در به وجود آمدن شرایط بحران گفت: به دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان اعلام شد، علاوه‌بر آمادگی کامل، طرح‌های جایگزین در هنگام بروز بحران‌های احتمالی در فصل سرما داشته باشند.

فرماندار کوهرنگ افزود: راهدارخانه‌های شهرستان با برنامه‌ریزی عملیاتی به ماشین‌آلات سنگین و انبارهای شن و نمک با توجه به امکانات موجود تجهیز و در آماده‌باش ۲۴ ساعته برای برف‌روبی و باز کردند مسیرهای تردد و جاده‌های مواصلاتی در بخش‌های سه‌گانه قرار گرفتند.

فرهادی عنوان کرد: برنامه‌ریزی لازم جهت آمادگی در ذخیره دارو و اقلام بهداشتی و پزشکی و پاسخ به مشکلات احتمالی در بیمارستان و درمانگاه‌ها، خانه بهداشت‌ها و همچنین آماده‌باش اورژانس هوایی و زمینی در شرایط به وجود آمدن بحران صورت گرفته است.

وی بیان داشت: دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند برق، آب، گاز و مخابرات مکلف شدند آمادگی لازم در پایداری سیستم توزیع برق، شبکه آب و گاز و پوشش ارتباطی و فیبر نوری مخابرات در شهرستان داشته باشند.

فرماندار کوهرنگ ادامه داد: پایگاه‌های هلال احمر در بخش‌های سه‌گانه به تجهیزات خودرویی سنگین کمک‌دار و تأمین اقلام خوراکی در انبارها برای افراد آسیب دیده در شرایط خاص مجهز گردیده است.

فرهادی در ادامه گفت: پیش‌بینی شده است مهمانسراها و مدارس در شرایط بحرانی برای در راه ماندگان شرایط اسکان را داشته باشند.

وی با اشاره به وضعیت سوخت در شهرستان کوهرنگ یادآور شد: سوخت در جایگاه‌های سوخت تأمین و ذخیره شده و ۳۰ درصد از نانوایی‌ها در سطح شهرستان به سوخت دوم مجهز گردیده است.

فرماندار کوهرنگ بیان داشت: شرکت آب منطقه‌ای ملزم است در صورت بروز کدورت در آب آشامیدنی خط پدافندی آب دیمه را جایگزین کند و آب‌رسانی با را تانکر انجام دهد.

فرهادی خاطرنشان کرد: آمادگی لازم در شرایط بحرانی توسط تیم‌های کارشناسی رصد شده و هماهنگی لازم برای پاسخ‌گویی به مشکلات احتمالی در بارندگی‌ها توسط همه دستگاه‌ها انجام گرفته است.