https://mehrnews.com/x39PRQ ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۷ کد خبر 6684032 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۷ پنجره مهر؛ تصاویری از بارش برف در سردشت و قطور در روز چهارشنبه ارومیه- در این فیلم، تصاویری از بارش برف در سردشت و قطور را در امروز، چهارشنبه ۱۹ آذر ماه مشاهده میکنید. دریافت 40 MB کد خبر 6684032 کپی شد مطالب مرتبط بارش شدید برف در مناطق روستایی و شهری بوکان بارش شدید برف در منطقه منگورشرقی در مهاباد گردنههای الموت و آوج در قزوین سفیدپوش شدند بارش سنگین اولین برف پاییزی در روستای آغوتمان بوکان برچسبها بارش برف سردشت آب و هوا
نظر شما