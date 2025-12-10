  1. استانها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۷

پنجره مهر؛

تصاویری از بارش برف در سردشت و قطور در روز چهارشنبه

ارومیه- در این فیلم، تصاویری از بارش برف در سردشت و قطور را در امروز، چهارشنبه ۱۹ آذر ماه مشاهده می‌کنید.

    • لطیفه IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      چقدر قشنگه خدایا برای نعمت های بی کلانت هزاران هزار سجده شکر

