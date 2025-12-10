منهدم شدن ۲ مقر نیروهای مسلح اوکراین در دونتسک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور موفق شدند ۲ مقر کنترل پهپاد نیروهای مسلح اوکراین را در نزدیکی شهر کنستانتینوکا در دونتسک منهدم کنند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه آمده است، نیروهای این کشور مختصات ۲ مقر مذکور را به یگان توپخانه ای روسیه ارسال کردند و مناطق مذکور به دقت مورد هدف قرار گرفتند. به دنبال آن نیز حملات پهپادی علیه این مقرها صورت گرفت.

وزارت دفاع روسیه همچنین از ساقط شدن ۲۰ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق مختلف این کشور طی شب گذشته خبر داد.