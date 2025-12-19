  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸

ادعای حمله به نفت‌کش روسیه از سوی اوکراین

ادعای حمله به نفت‌کش روسیه از سوی اوکراین

سرویس اطلاعات نظامی اوکراین ادعا کرد که یک نفتکش روسی را در دریای مدیترانه هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرویس اطلاعات نظامی اوکراین در بیانیه‌ای ادعا کرد: ما یک نفتکش روسی را در آب‌های بی‌طرف دریای مدیترانه هدف قرار دادیم.

در بیانیه صادره از سوی سرویس اطلاعات نظامی اوکراین در این خصوص آمده است: هدف قرار دادن نفتکش روسی، عملیاتی بی‌سابقه که ۲ هزار کیلومتر آن‌طرف تر از مرزهای ما انجام شده را آشکار می‌کند.

آنطور که کی یف ادعا کرده است، این نفت‌کش بیش از ۲ هزار کیلومتر با اوکراین فاصله داشته، سفر خود را از مصر شروع کرده و در شمال لیبی شناسایی شده است.

این ادعا در حالیست که مسکو تا کنون در این خصوص بیانیه‌ای صادر نکرده است.

کد خبر 6695039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها