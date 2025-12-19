به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرویس اطلاعات نظامی اوکراین در بیانیهای ادعا کرد: ما یک نفتکش روسی را در آبهای بیطرف دریای مدیترانه هدف قرار دادیم.
در بیانیه صادره از سوی سرویس اطلاعات نظامی اوکراین در این خصوص آمده است: هدف قرار دادن نفتکش روسی، عملیاتی بیسابقه که ۲ هزار کیلومتر آنطرف تر از مرزهای ما انجام شده را آشکار میکند.
آنطور که کی یف ادعا کرده است، این نفتکش بیش از ۲ هزار کیلومتر با اوکراین فاصله داشته، سفر خود را از مصر شروع کرده و در شمال لیبی شناسایی شده است.
این ادعا در حالیست که مسکو تا کنون در این خصوص بیانیهای صادر نکرده است.
