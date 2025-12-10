  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۸

منبع آمریکایی: تیم ترامپ به زلنسکی به چشم یک کمدین نگاه می‌کند

منبع آمریکایی: تیم ترامپ به زلنسکی به چشم یک کمدین نگاه می‌کند

یک منبع آمریکایی به عدم شایستگی زلنسکی برای تصدی پست ریاست جمهوری اوکراین اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آمریکایی بلندپایه در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست تاکید کرد که تیم دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به ولودیمیر زلنسکی به عنوان یک کمدین نگاه می‌کند که شایستگی پست ریاست جمهوری یک کشور را ندارد.

وی افزود: تجربه سیاسی زلنسکی تنها در حد ایفای نقش رئیس جمهور در یک سریال تلویزیونی است.

این منبع بیان کرد: مهارت‌های زبانی زلنسکی نیز در حوزه انگلیسی محدود است.

پیش از این نیز ترامپ بارها با انتقاد از عملکرد زلنسکی در جنگ اوکراین خواهان موافقت وی با طرح خود برای پایان دادن به این جنگ شده بود.

کد خبر 6684085

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فریدون IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      1 0
      پاسخ
      ملتی که دلقک را شاه کند عاقبتش بهتر از این نیست ۷۷۶

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها