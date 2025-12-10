به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آمریکایی بلندپایه در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست تاکید کرد که تیم دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به ولودیمیر زلنسکی به عنوان یک کمدین نگاه می‌کند که شایستگی پست ریاست جمهوری یک کشور را ندارد.

وی افزود: تجربه سیاسی زلنسکی تنها در حد ایفای نقش رئیس جمهور در یک سریال تلویزیونی است.

این منبع بیان کرد: مهارت‌های زبانی زلنسکی نیز در حوزه انگلیسی محدود است.

پیش از این نیز ترامپ بارها با انتقاد از عملکرد زلنسکی در جنگ اوکراین خواهان موافقت وی با طرح خود برای پایان دادن به این جنگ شده بود.