۳۴ پروژه در کاخ سعدآباد مرمت و ۹۵ تابلو نقاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاخ سعدآباد در یک سال اخیر اقدامات متعدد عمرانی، حفاظتی و مرمتی انجام داده است همچنین مدیریت این کاخ از فرصت تعطیلی‌های جنگ ۱۲ روزه نیز استفاده کرده و برخی از این اقدامات را تکمیل کرده است ضمن اینکه ۱۵۰ هزار شیء این مجموعه در سامانه جام پس از سال‌ها بلاتکلیفی ثبت شد.

در کاخ سعدآباد طی یک سال اخیر ۱۳۰ کمیته در بخش فرهنگی تشکیل و ۵۶ رویداد موزه‌ای و ۲۲ رویداد کودک و موزه برگزار شد. همچنین ۲۹۱ محتوا توسط روابط عمومی تولید شده است. ساماندهی دوربین‌های مداربسته با قابلیت اطفای حریق و ارتقای کیفیت ضبط تصویر و ارتقای تعداد کمی دوربین‌های محیطی و فضای داخلی موزه‌ها به ۱۰۳ عدد و افزایش میزان ذخیره اطلاعات به بیش از ۱۲۰۰ ساعت، همچنین راه اندازی اتاق مانیتورینگ موزه‌ها در بخش حفاظت الکترونیک و افزایش ساماندهی اموال و ثبت اموال فرم ۹ موزه‌ای در سامانه جام از جمله اقدامات دیگر است.

عملیات سبک سازی، اصلاح شیب بندی و بهسازی بام موزه ظروف سلطنتی و مرمت فاز سوم سقف موزه ظروف انجام شد.

بهسازی و مرمت تالار خلیج فارس و ایجاد دیواره حفاظتی در نقاط حادثه خیز مجموعه نیز در یک سال اخیر انجام شد.

در بخش حفاظت و مطالعات باغ موزه نیز برخی اقدامات انجام شد. از جمله:

نصب و ثبت اطلاعات ۸۰۰ تگ الکترونیکی روی درختان تاریخی مجموعه برای ارزیابی دوره‌ای

راه اندازی سیستم نرم افزاری مدیریت الکترونیکی درختان و پایش مستمر آنها

برگزاری بیش از ۱۵ جلسه کمیته محیط زیست با حضور اساتید و ناظران محیط زیست و منابع طبیعی و فضای سبز برای ارائه راهکارهای علمی و ابلاغ به پیمانکار فضای سبز

ارتباط با مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور و بازدید اساتید از مجموعه برای تشخیص دقیق آفات و بیماری‌ها

برگزاری جلسه ویژه با فرماندار شمیرانات و بازدید مسئولان فرمانداری برای رفع مشکل زباله‌های ورودی رودخانه دربند

مکاتبه و ارائه راهکار برای رفع مشکل کم آبی محوطه با مسئولان ذیربط وزارتخانه و نهادهای مرتبط بیرونی

در بخش مدیریت بحران و حفاظت فیزیکی نیز این اقدامات انجام شد:

تشکیل ستاد بحران در طول سال و تقسیم وظایف

انتقال اموال ویژه به مخازن امن

تخلیه اشیا ناپایدار از ویترین موزه‌ها به مخازن امن

ایجاد شرایط پایدار و ایمن سازی اشیای بزرگ در محل

پایین آوردن تابلوهای نقاشی در معرض خطر

تمهیدات تاسیساتی پیشگیرانه مانند قطع گاز ساختمان‌ها و بستن شریان آب داخلی، بررسی فیوزهای برق کنترل موتورخانه‌ها و غیره

پیش بینی بالابردن ضریب امنیتی ورودی ساختمان‌ها

افزایش و انتقال تجهیزات اطفای حریق به مناسب‌ترین فضای دسترسی

تهیه ۸۰۰ جعبه پلاستیکی، ۱۰۰ فوم پلی اتلین و ۴۰۰ قفسه فلزی برای ایمن سازی اموال مخازن و آماده باش کامل واحدهای حفاظت فیزیکی

در جریان اقدامات مرمتی و عمرانی، سقف شیروانی کاخ سبز مرمت و نمای جنوبی آن پاکسازی شد.

همچنین تابلوی حمایت استاد فرشچیان مرمت شده و تابلوی تاریخی روح الامین موزه میرعماد هم مرمت اضطراری شد. از دیگر اقدامات باززنده سازی ایوان عطار و مرمت و لایروبی قنات‌ها بود.

اجرای مرمت پروژه‌های مطالعاتی انجام شده از جمله پل موزه سلاح، ساختمان بهمن، ساختمان کترینگ، تأسیسات موزه‌ای، مرمت ساختمان موزه هنرهای زیبا، ایجاد و احداث مخزن مرکزی سعدآباد، استانداردسازی و تجهیز مخازن موزه‌ها، طراحی طرح جامع سعدآباد تهیه نقشه UTM، مرمت فاز اول عمارت والی و مرمت استخرهای مجموعه از جمله اقداماتی است که قرار است در روزهای آینده انجام شود.