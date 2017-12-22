به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد، کیا پارسا مدیرمجموعه‌ فرهنگی‌تاریخی سعدآباد در این نشست با اشاره به وقوع زمین‌لرزه روزهای اخیر ضمن تشریح برنامه‌های لازم به‌منظور پیشگیری و حفاظت حداکثری از ابنیه‌ها و اموال تاریخی و موزه‌ای مجموعه سعدآباد، بازبینی فوری و تجهیز ضروری بخش‌های آسیب‌پذیر مجموعه، چه به‌لحاظ استحکام‌بخشی و چه به‌لحاظ نگهداری آثار، ویترین‌ها و مخازن اموال موجود موزه‌ای، دستورات کارشناسی لازم را صادر کرد.

پارسا به‌اتفاق امنای اموال موزه‌ها، در یک پایش میدانی از کاخ‌موزه‌های سعدآباد و مخازن موزه‌ای، اظهار کرد: خوشبختانه در پی زلزلهتهران، به هیچ‌کدام از کاخ‌موزه‌های مجموعه و اموال و آثار موزه‌ای سعدآباد آسیبی نرسید و با توجه به زلزله‌خیز بودن استان تهران، تمرکز و مطالعه فوری برای تجهیز و استانداردسازی مخازن و بناهای تاریخی این مجموعه، ضروری است و بنا داریم با تشکیل کارگروهی مشخص از کارشناسان ذی‌ربط، شرایط مواجه شدن با چنین بحران‌های طبیعی را به شکلی جدی در دستور کار قرار دهیم تا ضمن پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، خسارات ممکن را در حداقل ممکن تعدیل ومدیریت کنیم.

او اظهار کرد: در پی دستورات علی‌اصغر مونسان، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد با وسعت ١١٠ هکتار آمادگی کامل خود را برای خدمت‌رسانی در بروز احتمالی شرایطی بحرانی به همه همشهریان را دارد.