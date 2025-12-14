  1. استانها
آماده‌ باش در کرمان؛ بارندگی‌های شدید از عصر دوشنبه آغاز می شود

کرمان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با اشاره به هشدار قرمز سازمان هواشناسی، از آغاز بارندگی در سراسر استان کرمان از عصر دوشنبه خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژاد خالقی، یکشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به هشدار قرمز سازمان هواشناسی و دستور آماده‌باش وزیر کشور به استانداران کرمان، فارس، بوشهر و هرمزگان گفت: از عصر دوشنبه ۲۴ آذر شاهد بارندگی در کل سطح استان کرمان خواهیم بود.

وی افزود: این بارندگی‌ها در جنوب استان کرمان و جنوب غرب به شکل باران و مرکز و شمال استان به شکل برف پیش‌بینی شده است.

نژادخالقی، از آمادگی ۱۰۰ درصدی تمام دستگاه‌های اجرایی استان کرمان خبر داد و تصریح کرد: به دستگاه‌های اجرایی و امدادی، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها، آماده‌باش کامل از فردا تا صبح شنبه داده شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان از شهروندان خواست تا همکاری لازم را داشته باشند تا شاهد مشکلی در سطح استان کرمان نباشیم.

وی تاکید کرد: کوهنوردان برنامه خود را به هفته آینده موکول کنند، عشایر در مسیر رودخانه‌ها نیز سریعاً جابجا شده و دام‌های خود را به مکان دیگری منتقل کنند.

نژاد خالقی، گفت: هم‌استانی‌ها در روزهای آینده حتی‌الامکان از سفرهای غیرضروری اجتناب کرده و حتماً از زنجیر چرخ استفاده کنند و از وضعیت راه‌ها مطلع باشند.

وی ادامه داد: بیشترین حجم بارندگی روزهای آینده در جنوب و جنوب غرب استان کرمان و به صورت باران پیش‌بینی شده است.

