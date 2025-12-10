به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ملی «تاثریا» با محور صنایع تبدیلی کشاورزی صبح چهارشنبه در ساری آغاز شد.
پیام نایینی دبیر شورای سیاستگذاری رویداد ملی «تاثریا» در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات بیستوششمین رویداد ملی صنایع تبدیلی کشاورزی اعلام کرد که در این دوره مجموعاً ۱۰۰ طرح از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شده است.
نایینی با اشاره به مشارکت گسترده استانها گفت: «استانهای اردبیل، خراسان رضوی، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحالوبختیاری، مازندران، آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، تهران بزرگ، خوزستان، سیستانوبلوچستان، قم، کرمانشاه، گیلان، هرمزگان و یزد در این دوره حضوری فعال داشتند و هر استان بین یک تا پنج طرح را به رویداد ارائه کرده است.
وی ادامه داد: از مجموع طرحهای ارسالی، ۳۹ طرح در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی، ۲۴ طرح صنایع غذایی، ۱۶ طرح کشاورزی و گلخانه، ۷ طرح دامپروری و کشاورزی، ۴ طرح گردشگری، ۳ طرح محیط زیست و یک طرح در حوزه انرژی بوده است. این تنوع نشاندهنده نیاز کشور به توسعه زنجیره ارزش و نقش نوآوری در بخش کشاورزی است.
دبیر شورای سیاستگذاری رویداد ملی تاثریا با اشاره به حضور شرکتهای دانشبنیان و فناور گفت: در این رویداد ۲۶ شرکت نوپا، ۱۷ شرکت فناور و ۱۰ شرکت در سایر حوزهها شرکت کردند که در مجموع ۴۷ شرکت در مرحله نهایی ارزیابی قرار گرفتند.
نایینی با تأکید بر نقش پارک علم و فناوری و مرکز کارآفرینی شریف در اجرای رویداد افزود: هدف اصلی رویداد، شناسایی ایدههای کاربردی، حمایت از شرکتهای نوآور و کمک به توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی است. تلاش ما این است که خروجی این رویداد مستقیماً به افزایش بهرهوری، ایجاد ارزش افزوده و توسعه اقتصاد کشاورزی کشور منجر شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که حمایت از طرحهای برگزیده بتواند مسیر جدیدی برای تقویت کسبوکارهای نوآور در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته ایجاد کند.
نظر شما