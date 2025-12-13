جشن آغاز زندگی ۱۱۰ زوج جوان در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت جمعی از خیران جشن آغاز زندگی ۱۱۰ زوج جوان در مجتمع گل نرگس مشهد برگزار شد؛ آئینی سرشار از محبت و امید که با اهدای جهیزیه به نوعروسان گرمایی تازه به خانههای جوانان در آستانه ازدواج بخشید
محمدجواد فولاد، یکی از خیران این مراسم اظهار کرد :۱۱۰ سری جهیزیه و همچنین هزار و ۵۰۰ دستگاه بخاری به مناطق محروم ارسال شد تا بتوانیم در این فصل سرما گرمابخش خانههای خانوادههای محروم باشیم.
این خیر نیک اندیش در ادامه افزود: علاوه بر این با برنامهریزی در حوزه اشتغال و کارآفرینی، با سرمایهگذاری و فراهم کردن امکانات لازم، مسیر استقلال اقتصادی خانوادهها را هموار کرده ایم.
وی با تقدیر از همراهی مردم گفت: ما به دستان خیرین بوسه میزنیم و قدردان مشارکت ملت شریف ایران هستیم. با توجه به نزدیکی ماههای رجب، شعبان و رمضان، فراخوانهای نیکوکاری افزایش مییابد و امیدواریم با مشارکت دیگر خیرین، بتوانیم بخشی از مشکلات معیشتی خانوادههای نیازمند را کاهش دهیم.
فولاد افزود: جهیزیهها بر اساس سه اولویت تنظیم شدهاند؛ اولویت اول با ارزش ۵۰ میلیون تومان، اولویت دوم ۳۰ میلیون و اولویت سوم ۲۰ میلیون تومان. این اولویتبندی براساس میزان فقر و استحقاق خانوادهها تعیین شده است.
در ادامه مراسم، حجتالاسلام علی افخمی، مشاور خانواده و کارشناس دینی نیز در این مراسم اظهار کرد: زن ضعیف نیست؛ ظریف است. گرههای ظریف را دستهای زمخت باز نمیکند. خدا زن را آفرید تا گرههای حساس زندگی را بگشاید و یکی از مصادیق آن حضرت فاطمه (س) است.
مشاور خانواده و کارشناس دینی افزود: اگر زوجها آرامش ندارند، دلیلش این است که پای سفره ائمه (ع) و قرآن نیستند. ما حدود ۷ هزار روایت درباره همسرداری و ۱۰ هزار روایت درباره تربیت فرزند داریم، اما از این گوهرهای گرانبها در زندگی استفاده نمیکنیم.
وی با بیان چهار قانون خوشبختی چشمدرمانی، اخلاقدرمانی، رازدار بودن و محبتدرمانیتأکید کرد: ۸۰ درصد مشکلات خانوادگی با همین موارد حل میشود. اگر میخواهیم حالمان خوب شود باید نگاه خود را درست کنیم. آدمهای خوشبخت، زیباییها را میبینند و همین نگاه درست، رفتار درست میسازد.
