کشف ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در شاهرود؛ مدارک راننده جعلی بود

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از کشف چهار هزار لیتر سوخت قاچاق داخل کامیونت عبوری از شاهرود خبر داد و گفت: راننده با جعل مدارک قصد قاچاق سوخت را داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود، اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۸ کلاته خیج هنگام گشت زنی محورهای مواصلاتی متوجه مورد مشکوک شدند.

وی مورد مشکوک را وجود کامیونت عبوری عنوان کرد و افزود: خودرو متوقف و بازرسی لازم از آن انجام گرفت.

فرمانده انتظامی شاهرود این کامیونت حاوی چهار هزار لیتر سوخت قاچاق بود، ادامه داد: ارزش این محموله طبق نظر کارشناسان امر پنج میلیارد ریال برآورد می‌شود.

شائینی از دستگیری راننده خبر داد و تصریح کرد: مدارک موجود همراه متهم پرونده جعلی بودند و لذا کالای مذکور در حکم قاچاق است.

وی از تحویل محموله به شرکت نفت خبر داد و افزود: راننده دستگیر و پرونده متهم برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است.

