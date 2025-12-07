  1. استانها
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۸

۷۰۰ رول کاغذ دیواری قاچاق از کامیون در شاهرود کشف شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از کشف ۷۰۰ رول کاغذ دیواری قاچاق از کامیون در شاهرود خبر داد و گفت: فرد متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود با بیان اینکه مأموران انتظامی به یک کامیون مشکوک شدند، ابراز داشت: مأموران ایست بازرسی درون شهری خودرو را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه دستور بازرسی از این کامیون حاوی خرده بار صادر شد، افزود: این کامیون حاوی ۷۰۰ رول کاغذ دیواری قاچاق بوده است.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه این محموله فاقد هرگونه مجوز قانونی بوده است، بیان داشت: در صورت عدم ارائه مدارک معتبر بار قاچاق قلمداد می‌شود.

شائینی با بیان اینکه برخورد با قاچاق کالا در دستور کار است، در ادامه تصریح کرد: ارزش این محموله طبق نظر کارشناسان امر پنج میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی از توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ خبر داد و افزود: پرونده متهم نیز تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی شاهرود ارجاع داده شده است.

