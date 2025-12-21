تولید و غرس ۵۸۰ هزار نهال مرتعی در گلستان با مشارکت مردم و بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر نیکویی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای حفاظت و احیای منابع طبیعی و خاک، سال ۱۴۰۴، ۵۸۰ هزار اصله نهال مرتعی تولید شده و در سطح ۹۵۰ هکتار از زمین‌های استان انتقال و غرس می‌شوند که از این سطح، ۷۰۰ هکتار به‌صورت مشارکتی با مردم و بخش خصوصی اجرا خواهد شد.

وی افزود: بخشی از برنامه‌های حفاظتی و احیایی شامل احیای دیم‌زارهای کم‌بازده در سطح ۱۴۶ هکتار در مراتع و اراضی کشاورزی شمال استان و تبدیل این اراضی به مرتع خصوصی است.

همچنین اقدامات دیگر شامل کنترل فارو در ۵۲۰ هکتار، بذرپاشی در هزار و ۵۰۰ هکتار، جمع‌آوری ۱۰ تن بذر از گونه‌های آتریپلکس و سالسولا و حفاظت و قرق هفت هزار هکتار است.

در ادامه رمضان بهترک، معاون فنی و آبخیزداری گلستان نیز با اشاره به تولید و غرس گونه‌های جدید، گفت: در سال جاری دو گونه مرتعی جدید شامل کاپاریس و جارو به تعداد پنج هزار اصله نهال نیز در پروژه‌های اصلاح و احیای مراتع مورد استفاده قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: این اقدامات علاوه بر افزایش پوشش گیاهی و حفاظت خاک، نقش مهمی در حفاظت مزارع، ایجاد بادشکن طبیعی و درآمدزایی و تولید علوفه برای کشاورزان و مالکان زمین دارند.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان تأکید کرد: با استمرار این طرح‌های مشارکتی، احیای مراتع و حفاظت منابع طبیعی استان گلستان تقویت شده و امنیت غذایی و پایداری کشاورزی در استان تضمین خواهد شد.