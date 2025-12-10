به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم هزارجریبی ظهر چهارشنبه در همایش بزرگداشت روز جهانی خاک با بیان اینکه خاک سالم اساس زندگی، تولید، امنیت غذایی و حتی پایداری شهرها است خواستار توجه جدی‌تر به این منبع حیاتی در سیاست‌گذاری‌های ملی و برنامه‌های محلی شد.



وی با اشاره به اینکه خاک یکی از کندتر تجدیدپذیرترین منابع طبیعی دنیاست، اظهار کرد: در نگاه عمومی، خاک معمولاً نادیده گرفته می‌شود؛ در حالی که بدون نگهداشت درست آن، نه کشاورزی پایدار شکل می‌گیرد، نه تولید غذا ادامه می‌یابد و نه شهرها می‌توانند توسعه سالم داشته باشند.



وی با بیان اینکه فرسایش خاک یکی از تهدیدهای پنهان اما جدی برای استان گلستان است، افزود: استان گلستان به‌دلیل تنوع اقلیمی، بارندگی‌های مقطعی، شیب‌دار بودن بخشی از اراضی و استفاده غیراصولی از زمین‌های کشاورزی، در معرض فرسایش قرار دارد. این موضوع به‌طور مستقیم تولید محصولات کشاورزی را تهدید می‌کند.



هزارجریبی نقش مردم، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را در حفاظت از خاک بسیار تعیین‌کننده دانست و تأکید کرد: صیانت از خاک فقط وظیفه یک سازمان نیست. از کشاورزان تا دستگاه‌های عمرانی و حتی شهروندان عادی، همه باید بدانند هر رفتار اشتباه می‌تواند به تخریب خاک و ایجاد خسارت‌های بلندمدت منجر شود.



وی با اشاره به مؤلفه‌های اصلی حفاظت از خاک گفت: آموزش‌های تخصصی، افزایش آگاهی عمومی، مدیریت صحیح مصرف آب و الگوهای کشت، جلوگیری از جنگل‌زدایی و مهار فرسایش بادی و آبی، مهم‌ترین راهبردهای حفاظت از خاک است. اگر این اقدامات هماهنگ انجام شود، بسیاری از تهدیدهای امروز از بین خواهد رفت.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان همچنین با تأکید بر اهمیت مدیریت علمی اراضی افزود: باید نگاه سنتی به خاک کنار گذاشته شود. امروز دنیا با روش‌های نوین، مثل کشاورزی حفاظتی، کشت حداقلی و مدیریت پوشش گیاهی، بهره‌وری خاک را حفظ می‌کند. ما نیز باید این رویکردها را گسترش دهیم.



هزارجریبی خاطرنشان کرد: توجه به خاک، تنها یک مسئله محیط‌زیستی نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده غذایی، اقتصادی و زیست‌محیطی کشور است.

وی افزود: اگر امروز از خاک مراقبت نکنیم، فردا با هزینه‌های سنگین برای احیای آن روبه‌رو خواهیم شد. خاک ستون پایداری جوامع است و باید به آن احترام گذاشت.