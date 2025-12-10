  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

زندگی امیرعباس هویدا مستند شد؛ اثری مبتنی بر مصاحبه با شاهدان

در اولین روز از نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»، پوستر مستند «هویدا، یک پرتره صوتی» به کارگردانی محسن کریمیان محصول مرکز مستند سوره منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و جریان‌سازی مرکز مستند سوره، همزمان با اولین روز برگزاری جشنواره نوزدهم سینماحقیقت از پوستر مستند «هویدا، یک پرتره صوتی» یکی از ۷ اثر مرکز مستند سوره در این رویداد است، منتشر شد.

این اثر ۸۴ دقیقه‌ای در ژانر بیوگرافی/ تاریخی تلاش کرده با استفاده از مصاحبه با شاهدان عینی، زندگی سیاسی امیرعباس هویدا، نخست وزیر رژیم پهلوی و بخشی از تاریخ معاصر کشور را به تصویر بکشد و یک روایت دسته اول از زندگی سیاسی امیر عباس هویدا ارائه دهد.

«هویدا، یک پرتره صوتی» در بخش جایزه ویژه شهید آوینی این دوره از جشنواره حضور دارد و در ۲ سانس برای علاقه‌مندان سینمای مستند نمایش داده می‌شود. علاقمندان می توانند در تاریخ های چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۲۰ در سالن ۹ و شنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۳ سالن ۳ پردیس سینمایی ملت به تماشای این اثر بنشینند.

این محصول مرکز مستند سوره را محسن کریمیان کارگردانی و محسن یزدی تهیه کنندگی کرده اند؛ سایر عوامل این مستند عبارتند از محقق: هدی موسوی، محسن کریمیان، مدیر تولید: رضا ناجی، تصویرنگاری: صابر شب زنده دار، تدوین: محسن کریمیان، دستیار تدوین: مهدی رضایی، آرشیویاب: علیرضا نیازی، طراح لوگو و پوستر: حجت احمدی، صداگذاری و موسیقی: محمد صدریان.

