زندگی امیرعباس هویدا مستند شد؛ اثری مبتنی بر مصاحبه با شاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و جریان‌سازی مرکز مستند سوره، همزمان با اولین روز برگزاری جشنواره نوزدهم سینماحقیقت از پوستر مستند «هویدا، یک پرتره صوتی» یکی از ۷ اثر مرکز مستند سوره در این رویداد است، منتشر شد.

این اثر ۸۴ دقیقه‌ای در ژانر بیوگرافی/ تاریخی تلاش کرده با استفاده از مصاحبه با شاهدان عینی، زندگی سیاسی امیرعباس هویدا، نخست وزیر رژیم پهلوی و بخشی از تاریخ معاصر کشور را به تصویر بکشد و یک روایت دسته اول از زندگی سیاسی امیر عباس هویدا ارائه دهد.

«هویدا، یک پرتره صوتی» در بخش جایزه ویژه شهید آوینی این دوره از جشنواره حضور دارد و در ۲ سانس برای علاقه‌مندان سینمای مستند نمایش داده می‌شود. علاقمندان می توانند در تاریخ های چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۲۰ در سالن ۹ و شنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۳ سالن ۳ پردیس سینمایی ملت به تماشای این اثر بنشینند.

این محصول مرکز مستند سوره را محسن کریمیان کارگردانی و محسن یزدی تهیه کنندگی کرده اند؛ سایر عوامل این مستند عبارتند از محقق: هدی موسوی، محسن کریمیان، مدیر تولید: رضا ناجی، تصویرنگاری: صابر شب زنده دار، تدوین: محسن کریمیان، دستیار تدوین: مهدی رضایی، آرشیویاب: علیرضا نیازی، طراح لوگو و پوستر: حجت احمدی، صداگذاری و موسیقی: محمد صدریان.