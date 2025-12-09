به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «بالهای آوازخوان» به کارگردانی هیمن خالدی، پس از کسب جایزه بهترین فیلم مستند در جشنواره بینالمللی بوسان، نامزدی در بخش مسابقه مستند بینالملل جشنواره BFI لندن و همچنین نامزدی در بخش مستند جشنواره ZFF زوریخ که از رویدادهای برجسته سینمایی جهان ویژه فیلمسازان جوان بهشمار میرود، حضور در سه جشنواره جهانی رقابتی را تجربه میکند.
این فیلم در ادامه مسیر بینالمللیاش، در هجدهمین دوره جشنواره فیلمهای اروپایی Panorama European Film در مصر به نمایش درآمد.
این جشنواره میزبان مجموعهای از آثار خلاقانه سال است و در آن آثاری از تهیهکنندگان اروپایی را که موفق به دریافت جوایز کن، ونیز، برلین و بوسان شدهاند نیز به نمایش درآمد.
همزمان با حضور در بخش مسابقه فیلمهای بلند ملی در نوزدهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت»، این فیلم در دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم دهوک یکی از جشنوارههای معتبر کُردی نیز به رقابت میپردازد.
این فیلم نخستین تجربه کارگردانی مستند بلند این فیلمساز به حساب میآید که از پیش تولید تا پایان مراحل فنی آن چهار سال به طول انجامیده است.
این مستند داستان زنی سالخورده در روستایی کوهستانی است که از لکلکی زخمی مراقبت میکند، در حالیکه دخترش در حال آماده شدن برای مهاجرت به اروپاست.
«بالهای آوازخوان» تلاشی است برای بازنمای مهاجرت بدون قضاوت؛ برای دیدن زندگی روستایی نه از منظر نوستالژی یا فقر، بلکه در قالبی انسانی، شاعرانه و پیچیده. این فیلم درباره لکلک است، درباره پرواز، ماندن و رفتن. شاید بیش از همه، وفاداری به زمین، به خانواده، به خاطراتی که ما را شکل دادهاند.
