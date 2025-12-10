هدی نوری در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره جایگاه معنوی و اخلاقی حضرت فاطمه زهرا (س) توضیح داد: نام مبارک فاطمه فراتر از یک کلمه است و در جان انسانها یادآور نور، آرامش و مهربانی الهی میشود.
وی افزود: یکی از برجستهترین ویژگیهای حضرت زهرا (س) فضیلت ایثار است که به معنای ترجیح نیاز دیگران بر خواستههای شخصی، بدون انتظار و با نیتی خالص است.
هدی نوری درباره شیوه زندگی ایثارگرانه حضرت زهرا (س) تصریح کرد: ایثار در زندگی آن حضرت یک رفتار گذرا نبود و حتی در شرایط محدود زندگی، دست بخشنده ایشان همیشه باز بود. گاه حضرت چند روز روزه میگرفت و سهم افطار کودکانش را به نیازمندان میبخشید و خود تنها با آب افطار میکرد.
وی ادامه داد: میلاد حضرت زهرا (س) فرصتی است برای یادآوری اینکه ارزش انسان در داراییهای مادی او نیست بلکه در عمق بخشندگی و محبت قلبی او تجلی مییابد.
هدی نوری در پایان تأکید کرد: این مناسبت فرخنده یادآور این پیام لطیف است که گاهی یک نگاه مهربان یا یک لبخند صادقانه ارزشمندتر از هر دارایی مادی است و لازم است در این ایام مبارک دلهایمان بخشندهتر و دستانمان گشادهتر باشد.
