فاطمه زهرا(س) جاودانه تاریخ بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی معلمی عصر یکشنبه در مراسم جشن کارکنان تامین اجتماعی با بیان اینکه زن و مرد مکمل همدیگر هستند افزود: وجود انسان در جهان هستی بدون زن و مرد بی فایده است.



وی با اشاره به اینکه جهان هستی نیاز به هر دومقوله زن و مرد دارد افزود: باید همه افراد جامعه سیره حضرت فاطمه زهرا را در دستور کاری خود قرار دهند.



معلمی به تشریح زندگی حضرت فاطمه (س) اشاره کرد و گفت: در نظام و ادیان دینی اسلام به انسان زندگی همراه با آمیزه های دین را آموخت.



امام جمعه قائم شهر با اعلام اینکه حضرت فاطمه (س) علاوه بر ایثار مادی دارای معنویت است، تصریح کرد: وی صاحب اندیشه و هدف بوده و تلاش در راه عقیده و در مسیر دفاع از ارزشهای اسلامی قدم نهاده است.



وی با بیان اینکه آن حضرت در مسیر ارزشها و دفاع از ولایت از خودگذشتگی های زیادی کرده است، افزود: اگر حضرت زهرا(س) نبود اسلام جاودانه تاریخ نمی ماند.

