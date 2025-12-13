به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه آئین کلنگ زنی دو مدرسه ۱۲ کلاسه ابتدایی به منظور ارتقای سرانه فضاهای آموزشی و توجه ویژه به مشارکت در توسعه زیرساخت‌های آموزشی شهرستان چابهار، در خیابان‌های قدس و منطقه الهیه گلشهر برگزار شد.

این مراسم با حضور فرماندار ویژه شهرستان چابهار، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، اعضای مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان و شهرستان، رئیس شورای شهرستان، امام جمعه موقت اهل سنت و اعضای شورای اداری شهرستان همراه بود.

این مدارس ابتدایی در مجموع با ۲۴ کلاس درس و با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان و با مشارکت اداره‌کل نوسازی مدارس استان و خیرین مدرسه‌ساز احداث می‌شود و پس از بهره‌برداری، ظرفیت پذیرش ۷۲۰ دانش‌آموز را خواهد داشت.