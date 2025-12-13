به گزارش خبرنگار مهر، میثم لک‌زایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از افتتاح و بهره‌برداری مدرسه ۶ کلاسه کلینیک اعظم‌خانی شهرستان ایرانشهر خبر داد و گفت: این پروژه اسفند سال گذشته با حضور استاندار سیستان و بلوچستان آئین خشت‌گذاری آن برگزار شد و در مدت زمانی کمتر از یک سال به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در تشریح این خبر بیان کرد: این فضای آموزشی در زیربنایی به مساحت ۴۷۶ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال با همت اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و مشارکت خیر انجمن حامی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به سرعت مطلوب اجرای این پروژه اظهار داشت: اتمام و بهره‌برداری از این مدرسه در کمتر از یک سال بیانگر برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و عزم جدی مجموعه نوسازی مدارس استان در تحقق به‌موقع پروژه‌های آموزشی است.

لک‌زایی با قدردانی از نقش مؤثر خیرین مدرسه‌ساز تصریح کرد: مشارکت خیرین نیک‌اندیش در کنار دولت مسیر توسعه فضاهای آموزشی را هموارتر کرده و این مدرسه نمونه‌ای موفق از همکاری ارزشمند خیرین و دولت در خدمت به دانش‌آموزان منطقه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل نوسازی مدارس استان با هدف تحقق عدالت آموزشی، توسعه فضاهای استاندارد و ایمن را با جدیت در سراسر استان دنبال می‌کند و پروژه‌های متعددی در دست اجرا دارد.